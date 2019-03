Farmacia solidale, l'impegno napoletano arriva anche in Venezuela

Sabato 23 Marzo 2019, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavorano senza sosta anche il sabato mattina i volontari della farmacia solidale. Un progetto che negli anni è cresciuto tanto anche grazie al grande cuore dei napoletani. Sono centinaia i farmaci che arrivano ogni mese all’interno della sede dell’ospedale dell’Annunziata che è diventato un vero punto di riferimento in città.Da questa mattina però è partita la catalogazione per i farmaci destinati al Venezuela e che saranno consegnati ad una delle tante associazioni che si occupa di recapitarli nei paesi più bisognosi del mondo.«Siamo contenti di questo risultato» commenta il dottor Enzo Santagada presidente dell’ordine dei farmacisti della provincia di Napoli. «L’altruismo dei napoletani fa bene non solo alla nostra città ma anche ad altre comunità nel mondo. Oggi abbiamo raccolto una grande quantità di farmaci attraverso donazioni effettuate nelle 170 farmacie che hanno aderito al progetto. Grazie anche all’impegno di farmacisti volontari, sia cattolici che laici, siamo in grado di soddisfare sempre più richieste e questo ci riempie di orgoglio. Ora non chiediamo altro che l’impegno costante di tutti i cittadini, affinché questo progetto continui a crescere nel tempo».