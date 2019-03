Farmacie bancomat a Napoli: 60 rapine in sei mesi e un ferito a Soccavo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 13 Marzo 2019, 07:54 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2019 07:59

Sessanta rapine in sei mesi. Le farmacie come il bancomat della microcriminalità. Una nuova impennata che preoccupa non solo i rappresentanti di categoria, ma anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, più che mai impegnati nell'azione di contrasto ai reati predatori. L'ultimo caso è avvenuto a Napoli, nel quartiere di Soccavo: lunedì sera un delinquente armato di pistola ha fatto irruzione all'interno della farmacia Manfredi, in via Epomeo: voleva l'incasso della giornata; alla istintiva reazione del titolare, che coraggiosamente ha cercato di disarmarlo, il bandito ha replicato con rabbia, ferendo il farmacista. Ventuno giorni di prognosi, con trauma cranico refertato in ospedale.GLI ASSALTIQuello dei raid contro le farmacie è fenomeno ricorrente. Ma il picco di casi denunciati sia dall'Ordine dei farmacisti che da Federfarma Campania devono indurre ad una riflessione. Dall'analisi dei dati sulle rapine in farmacia emergono due aspetti importanti: la «serialità» del fenomeno microcriminale, con assalti che spesso hanno colpito sempre gli stessi obiettivi (qualche tempo fa i carabinieri riuscirono ad arrestare due malviventi che in pochi giorni avevano messo a segno ben 15 colpi in altrettante farmacie del Vomero); e l'alta redditività delle rapine: ogni raid - che si consuma in una manciata di secondi - frutta non meno di 500-1000 euro.