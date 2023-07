Si aggirano come fantasmi nelle ultime ore di coda della notte. Colpiscono abitualmente poco prima dell’alba, questo almeno indicano i verbali degli interventi di polizia e carabinieri, come pure i sistemi di videosorveglianza messi a protezione delle casse automatiche. A Napoli e in provincia c’è una banda di delinquenti che hanno ripreso a svaligiare gli incassi con la tecnica della “spaccata”: e ad essere prese di mira sono le farmacie.



Gli ultimi due episodi si sono verificati il 10 luglio e l’altra notte. Li ricostruiamo così come emerge dalle prime indagini della Polizia di Stato, che su entrambi i fatti indagano; ma su un’altra lunga serie di analoghi casi sono impegnati nell’area metropolitana anche i militari dell’Arma dei carabinieri.

Il 10 luglio il penultimo assalto. Di mira viene presa la farmacia “Internazionale”, all’angolo tra via Manzoni e via Caravaggio. Un mezzo potente piomba, quando l’orologio segna le ore 4,49, sulle vetrate anti-sfondamento dell’esercizio commerciale. L’impatto è fragoroso e violentissimo: e nonostante si tratti di materiale rinforzato, il vetro si polverizza. Dall’automezzo scendono tre persone che si proiettano all’interno: con un arnese che sembra essere un piede di porco scardinano la cassa continua e la caricano sul veicolo, prima di fare retromarcia e fuggire.

APPROFONDIMENTI Pianura, in 4 tentano l'estorsione: 3 arresti, il quarto è stato ucciso a Mergellina Napoli, 22mila euro al giorno per l'illuminazione pubblica Napoli, palazzo da abbattere: sarà caos traffico

In questo caso non è ancora chiaro quale fosse esattamente l’importo contenuto nel “forziere” blindato, ma certo è che al suo interno era custodita una somma consistente (alcune decine migliaia di euro). Indagini in corso da parte del commissariato San Ferdinando.

Secondo caso. Siamo nella notte tra venerdì e sabato, sono le cinque e appena inizia ad albeggiare. In una via Bernardo Cavallino deserta ricompare il Suv misterioso (e forse rinforzato da modifiche nella parte anteriore, per renderla ancora più offensiva nell’impatto contro il bersaglio). Questa volta a essere presa di mira è la farmacia “Orlandi”, ma qualcosa stavolta non va secondo i piani dei malviventi, forse anche perché a protezione delle vetrate d’ingresso c’è una resistente saracinesca calata. Il tentativo di sfondamento sveglia alcuni residenti della zona, che nell’affacciarsi temono di trovarsi di fronte a un terrificante incidente stradale: invece si accorgono che qualcuno ha tentato di sfasciare l’ingresso del negozio. I ladri sono già scappati, e sul posto sopraggiungono le Volanti del commissariato Arenella.

Superfluo aggiungere un dato: in entrambi gli episodi ricostruiti la tecnica e la tempistica dei criminali appare identica.



Gli ultimi due episodi sembrano rappresentare solo la coda di una più lunga scia di raid. E questo non può che inquietare e agitare la categoria dei farmacisti napoletani, i quali - ad onore del vero - hanno già pagato negli anni un prezzo molto salato in termini di rapine e assalti subìti.

Ma se prima erano, appunto, soprattutto le rapine a fare paura, ora non si può restare indifferenti di fronte ai furti. «Oggi - dice al Mattino un farmacista molto noto in città, che preferisce rimanere anonimo - le rapine non le fa quasi più nessuno: i delinquenti sanno bene che la diffusione dell’utilizzo delle carte elettroniche di pagamento hanno sostituito i contanti, e che solo a malapena il trenta per cento dei nostri incassi sono in contanti. Dunque si privilegiano le cosiddette “spaccate”. Al di là della riuscita dei colpi, ogni irruzione danneggia le casse automatiche (il cui costo medio si aggira sui 10mila euro) e le vetrate (valore 30-40mila euro). Difficile, se non impossibile, difendersi».

Appare chiaro, comunque, che dietro questi assalti c’è probabilmente sempre la stessa mano. Forse una banda di stranieri specializzata in simili colpi.

Fa sentire la propria voce anche il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, Vincenzo Santagada: «La tecnica dei raid è sempre la stessa - spiega - e i colpi si intensificano sempre negli stessi periodi: le festività natalizie, quelle pasquali o le vacanze estive. Siamo molto preoccupati, e di questa situazione ho già parlato al prefetto di Napoliperché si intensifichino i controlli. Lunedì gli invierò una nota dettagliata. È veramente molto triste che si continuino a colpire le farmacie, che restano sedi di prossimità sanitaria per tutta la collettività».