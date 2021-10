Farmacie rurali a rischio estinzione, Federfarma scrive a De Luca

Farmacie rurali- insostituibili presidi di salute pubblica per i piccoli centri con meno di 5 mila abitanti, punto di riferimento per dispensare non solo farmaci ma anche per indirizzare le famiglie alle cure più appropriate ma anche una prima assistenza - in Campania sono a rischio chiusura.

Da Federfarma arriva un appello al presidente della Regione Vincenzo De Luca per interventi a sostegno di questi dispensari ultimo baluardo che si...

