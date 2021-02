Armati di coltello, rapinano una farmacia in centro, ma vengono arrestati: sono due 20enni legati agli ambienti familiari del clan Gallo-Cavalieri. Il nipote del boss morto qualche anno fa e un amico avevano deciso di mettere a segno il colpo da mille euro in una farmacia di via Vittorio Veneto, a Torre Annunziata. E avevano studiato per un'oretta la rapina, tant'è che le telecamere hanno ripreso la loro presenza più volte all'esterno della farmacia, prima di entrare in azione quando all'interno non c'era nessun cliente.



Sono finiti entrambi in carcere Tullio Maria Di Matteo, 20enne con alcuni precedenti, e il suo coetaneo Tullio Calabrese, incensurato ma nipote omonimo di uno dei pezzi grossi del clan Gallo-Cavalieri, sopravvissuto a un agguato di camorra durante la faida contro i Gionta e quando Tullio Calabrese senior era ritenuto il reggente, coinvolto nel blitz «Mano nera» e poi morto due anni fa a casa per cause naturali.



LA REAZIONE

Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, intervenuti in pochi istanti per condurre le indagini lampo, Tullio Calabrese junior è entrato in farmacia con un coltello da cucina in mano per minacciare i dipendenti, mentre il suo complice Tullio Maria Di Matteo si è impossessato dei soldi (oltre mille euro in contanti). A quel punto, però, uno dei farmacisti ha reagito e ha messo kappao Di Matteo, mentre Calabrese si è dato alla fuga. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, che hanno ammanettato Di Matteo ed avviato le indagini per risalire al suo complice.



Visionati i filmati delle telecamere interne ed esterne, in pochi minuti gli investigatori hanno identificato Tullio Calabrese e l'hanno rintracciato, arrestandolo. Durante la perquisizione a casa di Calabrese, è stato ritrovato il coltello da cucina utilizzato per la rapina e recuperata una parte della refurtiva, che era riuscito a portare via. Durante le formalità che precedono l'arresto, decine di familiari dei due arrestati si sono assiepati all'esterno della caserma di via dei Mille, ma senza conseguenze. In nottata, su disposizione del pm di turno alla Procura di Torre Annunziata, Calabrese e Di Matteo sono stati accompagnati nel carcere di Poggioreale dove attendono l'interrogatorio per la convalida dell'arresto in flagranza di reato. Devono difendersi dalle accuse di rapina a mano armata in concorso.



Appena due settimane fa, erano stati i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata ad arrestare un altro rapinatore. In carcere era finito Gennaro Ferraiuolo, pregiudicato di 35 anni, che aveva messo a segno due rapine ad altrettante farmacie di Trecase e Torre Annunziata, tra l'altro evadendo gli arresti domiciliari dove si trovava con il braccialetto e facendosi accompagnare da un complice minorenne. Il 17enne fu denunciato a piede libero per rapina in concorso con Ferraiuolo, che invece è finito in carcere.

