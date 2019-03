Napoli, farmacista sventa una rapina: «Era armato, ma gli sono saltato addosso»

Martedì 12 Marzo 2019, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2019 16:03

«Ho visto la pistola e gli sono saltato addosso». Alfredo, 54enne napoletano aveva il camice addosso e stava lavorando quando ieri, un uomo ha tentato una rapina nella sua farmacia. L’episodio è accaduto intorno alle 18 nel quartiere Pianura, e si è consumato in una manciata di secondi.«È entrato un uomo coperto da un passamontagna che ha scavalcato il bancone puntandomi contro l’arma - racconta il farmacista - ho reagito istintivamente cercando di disarmarlo». Nella colluttazione, la vittima è riuscita a far perdere l'equilibrio all’aggressore che, prima di fuggire, ha colpito il farmacista con il calcio della pistola.«Mi sono ritrovato completamente insanguinato perché il manico dell’arma mi aveva provocato una ferita alla testa-continua Alfredo--ma è stato più forte di me reagire d’istinto». La stessa identica reazione, il 54enne la ebbe durante un'altro tentativo di rapina avvenuti circa un anno fa e, in quell'occasione, I criminali esplosero alcuni colpi di pistola.Il farmacista ha avuto 6 punti di sutura alla testa e una prognosi di 21 giorno refertare dai sanitari dell'ospedale San Paolo ma questa mattina era di nuovo dietro al banco e a lavorare. «Non posso dire di aver avuto paura né di aver pensato a qualcosa di preciso - conclude l’uomo-ho semplicemente fatto ciò che mi è venuto senza pensare ad altro».