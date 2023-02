FarmaConnect, a Napoli si presenta il tool per e-commerce delle farmacie

FarmaConnect è l’innovativo tool sviluppato da Armah eCommerce Agency, azienda specializzata nel settore e-commerce per farmacie. Nell’ultimo triennio, caratterizzato dall’evento pandemico mondiale, il settore farmaceutico ha registrato un incremento della produzione nel 2019 di ben 34miliardi (ovvero il + 5,6% rispetto al passato) in base al report “Indicatori Farmaceutici 2020” di Farmindustria.

Il picco delle vendite ecommerce nel settore farmaceutico ha visto un aumento del +24,8% nei primi tre mesi del 2022 e con un + 7,2% di fatturato. E’ fondamentale per i titolari di farmacie puntare sempre più sulla vendita online e FarmaConnect agevola questo passaggio permettendo di vendere tutte le linee di prodotto non presenti nella propria farmacia direttamente dal magazzino dei grossisti, tenendo sotto controllo le giacenze e i prezzi e i margini di guadagno. Inoltre, questo tool aiuta a comprendere la strategia di vendita giusta per massimizzare i guadagni.

FarmaConnect, grazie ad un sistema di algoritmi innovativi, è in grado di sviluppare strategie sui prezzi di vendita di migliaia di articoli analizzando in maniera repentina le mosse dei competitor.

L’evento inizierà alle 20 presso la sede di Federfarma in via Toledo, 156 -Napoli offrendo agli ospiti un piccolo buffet di benvenuto, a seguire il convegno sarà dedicato alla presentazione di FarmaConnect e saranno illustrati tutti i vantaggi dell’innovativo tool di automation dei processi gestionali del catalogo e dei prezzi di un eCommerce farmacia.

L’evento è organizzato da due e-commerce agency, specializzate in e-commerce farmaceutici a livello nazionale, Armah ed Estensa. All’interno della presentazione si parlerà anche di Amazon per Farmacie e personal branding per il farmacista. Al convegno interverranno: Stefano Quitadamo CEO di Armah, Gennaro Guida CEO di Estensa, Alberto di Marzo Amazon Manager di Armah. A chiusura della serata si terrà una sessione di domande e risposte per tutti i presenti.