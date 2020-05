Fase 2 a Napoli, la resa dei baretti: troppi assembramenti

Riparte la movida napoletana, ma fino alle 23. Lo scacco matto ai baretti del presidente della Regione De Luca, che non ha dimenticato le immagini degli assembramenti selvaggi di venerdì 6 marzo, in piena emergenza Covid, è arrivato ieri in serata. Evidentemente De Luca la pensa ancora come un mese fa: «Dicono se si può riprendere la movida. Ma sei scemo o sei buono? Riprendere la movida? Qui bisogna rispettare i protocolli di sicurezza e continuare col distanziamento sociale». Un'espressione diventata virale in poche ore. Sulle chat dei barettari c'è addirittura chi ieri sera ha lanciato la proposta di andare a protestare sotto la Regione.



Le ultime 24 ore sono state molto concitate, prima della decisione da parte dei gestori di riaprire la movida dopo due mesi di lockdown. Si sono susseguiti diversi incontri tra i titolari e centinaia di messaggi nelle chat dei pr. Dopo il faccia a faccia di martedì dei proprietari delle attività era trapelato scetticismo: «Stiamo valutando se riaprire, non sappiamo cosa fare - avevano fatto sapere - Non vorremmo aprire e richiudere 24 ore dopo». Poi la fumata bianca intorno alle 19 di ieri: «Sì, apriamo». Il semaforo verde si è acceso dopo una conference call, che si è tenuta ieri pomeriggio alle 16,30, tra alcuni esponenti del Comune e il presidente del comitato Chiaia night e baretti di Falcone, Aldo Maccaroni. Presenti i consiglieri Laura Bismuto e Claudio Cecere, il capitano della polizia municipale Gaetano Frattini, il capostaff dell'assessore ai Giovani, Corona, e il capostaff dell'assessore al Commercio, Piombino. In serata, dopo la notizia dello stop alle 23, Bismuto e Cecere hanno tuonato: «Così è garantito che escano tutti per l'aperitivo, così è garantito che si creino iper-assembramenti, così è garantito che li richiudano il giorno dopo.».

Contapersone ai varchi, pedonalizzazione in diverse fasce orarie e gestione dei flussi. Questa la proposta del consigliere arancione Cecere e dell'imprenditore della movida Maccaroni. Vista la difficoltà a gestire l'ondata di giovani che si riverseranno per le strade della movida, considerando che le discoteche resteranno chiuse ancora a lungo, si è immaginato di intraprendere un percorso che possa in qualche modo limitare i danni. Bisognerà però stringere i tempi ed evitare che a Chiaia, così come a Falcone, o nelle piazze del centro storico, vada in onda una deregulation senza limiti. Tra le idee lanciate dal Comune (Bismuto), anche quella di delocalizzare la movida. L'obiettivo di tutti dovrà essere dunque evitare assembramenti, assicurarsi che si mantenga il distanziamento sociale e che tutti indossino la mascherina. Un'impresa impossibile.



Basti pensare agli ultimi giorni: la polizia municipale ha dovuto inviare durante il weekend scorso sei pattuglie ogni sera a via Aniello Falcone per disperdere gruppi di giovani senza mascherina seduti sui muretti. E i baretti erano ancora chiusi. Le stesse scene a piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore e piazzetta Nilo, dove ieri si è registrato un episodio vile, denunciato dal Comitato di redazione del Mattino, dalla Federazione nazionale della stampa e dal Sindacato unitario giornalisti della Campania: «Siamo al fianco degli amici e colleghi fotoreporterche hanno dovuto fronteggiare in momenti diversi due tentativi di intimidazione: Siano, che stava fotografando un assembramento in piazzetta Nilo, è stato circondato da un gruppo di persone che lo hanno costretto a cancellare le immagini appena scattate; a Garofalo è stato invece impedito l'accesso a due noti locali». «Il problema assembramenti non possiamo governarlo noi - spiega il presidente del comitato dei gestori Maccaroni - è un problema di ordine pubblico, c'è bisogno che le forze di polizia siano al nostro fianco». Il pugno di ferro è stato chiesto anche dal premier Giuseppe Conte e dal capo della Polizia, Franco Gabrielli. Uno dei pochi locali a Chiaia che potrà invece puntare sui tavolini esterni è Cantine Sociali a piazzetta Rodinò, che ha predisposto sulle pedane la metà dei tavoli, rispetto alla capienza ante-Covid, e lavorerà soprattutto come ristorante. Stop alle feste di laurea, compleanni e addio al celibato. Si potrà entrare massimo due persone alla volta e poi consumare ai tavoli o comunque all'esterno. Il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando propone intanto «un tavolo regionale per individuare e programmare azioni di sostegno per le attività del mondo della notte».

Caterina Rodinò, del comitato Chiaia viva e vivibile, si dice «preoccupata». «Sarà impossibile evitare gli assembramenti. Lo abbiamo visto dalle immagini in tutta Italia, perfino a Bergamo e Milano. Il problema saranno i controlli e i gestori sono abituati a farla franca. Con i vicoli stretti e baretti piccoli, come a Chiaia, non oso immaginare cosa possa accadere».

