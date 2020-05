Fase 2 a Napoli, è assalto ai bus: percorsi distanziati e vigili alle fermate

Accessi contingentati, controlli serrati, agenti della municipale a bordo e alle fermate (ripristino della cosiddetta Linea sicura), tornelli che si bloccano automaticamente se il numero di persone dirette sulle banchine della metro è superiore a quelle consentite. Non è da escludere l'ipotesi che oggi spunti qualcuno a consegnare bigliettini con i numeri per salire sui bus. La gestione del trasporto pubblico alla prova della Fase 2 non sarà facile, soprattutto nelle ore a maggiore frequenza - dalle 6.30 alle 9 - dove non far salire un utente a bordo non sarà semplice soprattutto in alcune zone della città. È già successo sabato a Garibaldi e a corso Secondigliano quando sono scattati i primi controlli (anche dei biglietti prima di salire), una sorta di prova generale e molti sono rimasti a terra e non sono stati certo in silenzio. Oggi si entra nel vivo. L'amministratore unico dell'Anm, Nicola Pascale, invita i cittadini al senso di responsabilità, a mantenere le distanze, a indossare le mascherine (obbligatorie) ma anche i guanti (consigliati ma introvabili).



e sono quelle che assorbono circa il 65% dei flussi di passeggeri. Il 151, ad esempio, che va da piazzale Tecchio a piazza Garibaldi avrà una frequenza ogni dieci minuti, ovviamente traffico permettendo. Perché la grande incognita di oggi è propria questa: e se invece di prendere i mezzi tutti si muoveranno con le auto? Sarà il caos e oltretutto le strisce blu restano - fino a nuove disposizioni - ancora gratuite. Le altre linee sono 140, 165, 181, C12, C16, C33, R6, 168, 184, 254, 604, 116, 151, 158, 182, 191, 196, 669, R2, R5. Non si pensa a superaffollamenti, la capienza è ridotta, massimo venti persone non una di più e già così il distanziamento di un metro fissato dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sarà difficile da mantenere. L'autista può non fermarsi alle fermate (come è accaduto in questo lungo periodo di lockdown) per impedire la salita di altre persone. E non sarà facile. Il servizio si ferma alle 21.30 senza deroghe, un'ora prima rispetto ai giorni scorsi (per il 151 l'ultima corsa era alle 22.30). Alle paline dove è prevista la possibilità di sedersi fino a ieri non era stato messo alcun nastro adesivo o indicazione che impedisse di sedersi in attesa del bus. Resta lo stop delle linee notturne e di quelle che transitano sulla tangenziale. Il tutto almeno fino al 18 maggio, quando, con molta probabilità - fanno sapere dall'Anm - la situazione cambierà.

Nell'ultima settimana sono stati apposti nei mezzi e nelle stazioni gli adesivi per indicare i percorsi nelle stazioni delle metropolitane e delle funicolari e sono stati delineati in strada gli spazi per l'attesa degli autobus: tutte le indicazioni sono fornite in modo che si rispetti il distanziamento sociale ancora necessario per la Fase 2. A bordo delle metropolitane e delle funicolari è previsto un accesso contingentato che arriva ad un massimo di 120 passeggeri per ogni treno. Ogni stazione avrà un solo tornello attivo in ingresso e il percorso di chi entra sarà differenziato da coloro che escono dalla stazione. Quando il numero previsto di passeggeri sarà raggiunto sarà impossibile superare il varco e bisognerà attendere lo sblocco per il treno successivo. Lo stesso meccanismo sarà applicato con le funicolari. Gli orari non cambiano, alle 20.30 si ferma tutto.



. Per Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Uglfna le richieste fatte sono state solo marginalmente accolte malgrado l'impegno dei lavoratori durante la fase del lockdown. L'Usb, Cub trasporti, Ulssa Campania, la Confail, Cesil e Faisa Cisal chiedono maggiore attenzione alla sanificazione dei mezzi che a loro avviso dovrebbe essere effettuata almeno dopo ogni percorso. E comunque ci sarà la massima vigilanza sul rispetto del capitolato delle pulizie anche nelle mani della Samir. Anche per il mancato rispetto delle norme di sanificazione - rivela l'Usb - la funicolare di Chiaia ha chiuso alle 13.30 perché il treno non aveva il certificato dell'avvenuta sanificazione.

Controlli massicci anche in questo caso, flussi contingentati soprattutto a Garibaldi e Montesanto e stazione chiuse là dove non è possibile avere personale che controlli il numero di persona. Sui mezzi Eav - Circumvesuviana, Circumflegrea, Cumana e mezzi su gomma - sono stati applicati appositi adesivi che indicano le distanze. La capienza è ridotta ma in proporzione superiore del 10% rispetto all'Anm.

