Fase 2 a Napoli, de Magistris traccia il bilancio: «Tutti in strada con mascherine, nessuna criticità»

Traffico sostenuto, gente in strada, attese alle fermate dei bus. La ripartenza a Napoli non ha visto orari sfalsati né movimenti differenziati. Oggi non è sembrato di essere ancora nel pieno di un'emergenza ma una giornata come una di quelle pre-lockdown. L'unica differenza l'hanno fatta le mascherine indossate in strada dalle persone sia a piedi, che sui mezzi pubblici che in auto. E probabilmente non c'è stato caos perchè le scuole e le Università sono rimaste chiuse. Dalla Regione Campania è comunque arrivato un contributo per cercare di evitare affollamenti. L'ingresso negli uffici regionali è stato infatti regolato dall'ordine alfabetico del cognome dei dipendenti entrati secondo fasce orarie diverse.

«Complessivamente non ho notizie di criticità. Le persone sono uscite e lo hanno fatto anche in tanti ma nell'assoluto rispetto delle disposizioni dettate dalle normative in atto quindi indossando mascherine e con distanziamento sociale». Questo un primo bilancio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, interpellato dall'Ansa nel primo giorno della fase 2.



Ultimo aggiornamento: 16:01

Il primo cittadino, nel dirsi «soddisfatto del comportamento dei napoletani», ha ribadito di avere chiesto al prefetto e al comandante della polizia municipale «di accentuare i controlli soprattutto per evitare assembramenti che da oggi costituiscono il rischio più delicato da affrontare. Soprattutto per questi primi giorni - ha sottolineato - ritengo che i controlli vadano concentrati anche nei parchi, nei cimiteri e alle principali fermate del trasporto pubblico e mentre si può allentare un pò il controllo individuale sulle persone perché ormai con la possibilità di svolgere attività motoria e la possibilità di recarsi dai congiunti quasi tutti hanno un titolo per poter uscire e quindi bisogna rimodulare diversamente le verifiche. Dal Prefetto ho avuto rassicurazioni in questo senso», ha concluso.