Fase 2 a Napoli, Edenlandia sull'orlo del baratro: è scontro tra Comune e Mostra d'Oltremare

Due ore a fissare gli schermi per non cambiare nulla. È un confronto, quello andato “in onda” tra prefettura, azienda, Mostra, Comune di Napoli e sindacati sul complesso tema di Edenlandia, che lascia in bilico il destino del parco dei divertimenti di Napoli e, insieme, quello dei suoi dipendenti.

Le parti si sono “incontrate” in videoconferenza mercoledì pomeriggio: alle 19,30, però, quando arriva il momento dei saluti, nessuno dei problemi sul tavolo – dagli stipendi arretrati alla riapertura auspicata dall’amministratore unico - è risolto. «Pur ringraziando la prefettura per l’incontro in videoconferenza, ne usciamo profondamente delusi». Così esordisce una nota congiunta di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil. «L'unica rassicurazione pervenuta dal viceprefetto consiste nell’impegno a fare le verifiche con la commissione di vigilanza per capire il motivo dei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni che consentirebbero di riaprire le attrazioni storiche ancora chiuse. Questo dopo che ne stiamo discutendo da ben sette anni. Nessun conforto, invece è venuto da parte dell'azienda sul pagamento degli stipendi arretrati. A proposito: a differenza di quanto dichiarato dall’amministratore di New Edenlandia, Vorzillo, i dipendenti confermano di non aver ricevuto ad oggi alcun acconto dei pagamenti arretrati».



Una novità, tuttavia, dal faccia a faccia in due dimensioni emerge, ed è la netta spaccatura tra il Comune e la sua partecipata Mostra d'Oltremare, sui cui suoli insiste il luna park. A raccontarla sono ancora i rappresentanti dei lavoratori: «La cosa più grave – scrivono - è la posizione della Mostra d'Oltremare, che ha accusato sindacati e lavoratori di aver fatto perdere tempo all'azienda. Addirittura, il neo presidente della Mostra, Minopoli, si è detto comprensivo nei riguardi dell'azienda, che in questi anni non sarebbe stata messa in condizione di realizzare il suo progetto. Posizione diametralmente opposta rispetto a quella del Comune di Napoli, che per bocca dell’assessore al Lavoro Buonanno ha detto di non accettare il comportamento dell’azienda sia per quanto riguarda le spettanze non corrisposte ai lavoratori che per la mancata realizzazione del progetto e degli investimenti promessi. A questo punto – tirano le somme i sindacati - ci domandiamo quale sia l’equilibrio tra il Comune e la sua partecipata, visto che il nuovo presidente della Mostra smentisce di fatto l’amministrazione della quale è diretta espressione».

Intanto, si valuta una riapertura per la prossima settimana. Ipotesi sulla quale le sigle Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil sono a dir poco scettiche. «Non riusciamo a capire in che modo e con quali cautele si potrebbe riaprire. Una cosa – concludono – è certa: senza le dovute garanzie per la sicurezza della salute di lavoratori e cittadini e senza la garanzia che i dipendenti di Edenlandia vengano pagati, noi preferiamo che questi restino in cassa integrazione. Se non altro, in questo modo, possiamo contare su quella certezza di un reddito che l’azienda finora non ha assicurato».



Ultimo aggiornamento: 19:02

