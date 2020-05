Fase 2 a Napoli, è assalto ai megastore: file e termoscanner, il popolo di Ikea è ritornato a casa

Dopo settanta giorni silenziosi, da day after, ieri mattina alle 8, con puntualità nordica, Ikea ha alzato le serrande. Il primo cliente a sgattaiolare dentro è Antonio, un ragazzino di sette anni, rincorso a fatica dalla mamma. Il primo cliente dopo più di due mesi di lockdown, desideroso di acquistare «finalmente» la sua cameretta. «È stata un'emozione fortissima dice Franca Quagli, la responsabile del megastore visitato da oltre due milione e mezzo di clienti all'anno che il primo cliente sia stato un bambino. Un segno positivo per il futuro. Ci siamo preparati a dovere con i nostri 360 collaboratori, molto motivati, tutti con mascherine, guanti e visiera. Finalmente torniamo a vivere».

Fuori, sotto un sole feroce, si è radunato il popolo del fai-da-te. Una fila di carrelli lunga mezzo chilometro, tutti in coda dalle sette tranne medici, infermieri e donne incinte per i quali Ikea ha previsto una corsia preferenziale. «Sono cose che ti colpiscono e fanno piacere», racconta Francesca Mignano, in dolce attesa, affianco al marito Antonio Visone. Sono napoletani, sono venuti a Ikea per avere un'idea su come sistemare la prossima neonata nella stessa cameretta della sorellina.

I minuti corrono veloci, sono già le nove e la fila cresce. La responsabile del negozio, che confessa di percorrere dai quindici ai venti chilometri al giorno su e giù nel megastore, dispone il raddoppio dei termoscanner all'ingresso. Una «forca caudina» necessaria per tenere lontano chi supera il fatidico e inquietante limite dei 37 e mezzo di temperatura. Un paio di clienti, accaldati per la fila sotto il sole, chiedono di stare qualche minuto all'ombra prima di una nuova misurazione della febbre. Ad accogliere i clienti ci sono quattro dispenser di gel igienizzanti per le mani e due ragazze in divisa Ikea che con silenziosi sorrisi porgono il benvenuto e agitano le mani di un peluche a forma di cuore. Anche gli ascensori sono stati modificati. Quattro grossi cerchi gialli, disegnati sul pavimento, non ammettono alcun dubbio che tra quei vetri trasparenti più di quattro persone per volta, e ben distanziate, non possono entrare.



L'atmosfera, tra esposizioni sbalorditive che promettono che si può vivere in quattro in 37 metri quadrati, è rilassata. Sarà per la climatizzazione perfetta e soprattutto per la scelta della direzione di contingentare gli ingressi nella misura dia fronte dei 3.000 del periodo ante-virus. Se non fosse per il fatto che tutti indossano la mascherina nemmeno ci si accorgerebbe che fuori il virus continua a circolare e che il rischio del contagio è ancora vivo., di Castellammare di Stabia, è con la figlia. Il carrello è stracolmo. Dice: «Abbiamo fatto i lavori in casa, ed era ora di provvedere agli arredi». Anche Filomena da Nola, insieme alle sorelle, e nel megastore per arredare la casa dopo i lavori di tinteggiatura.

Il sole è allo zenit. Il grasso e grosso serpentone della mattina è diventato poco più che un lombrico messo a dieta. Incrociamo di nuovo la responsabile del negozio. Ci dice che gli articoli più venduti sono stati quelli per le terrazze e i balconi. C'è voglia di stare all'aria aperta. Franca Quagli, con orgoglio discreto, ci chiede anche di pubblicizzare un nuovo servizio, partito con la riapertura. È un numero telefonico per chi ha scarsa dimestichezza con mouse e tastiera. Alle tredici, la fila si è dissolta. Nell'ormai placido tran tran del negozio restano ancora due buchi neri. Il ristorante è al buio, così pure la zona riservata ai bambini. Poco importa. La prima parte della giornata è filata liscia. Una coppia di anziani, mano nella mano, va verso le casse. Lui regge un'orchidea, lei spinge il carrello.



Nel megastore Vulcano Buono di Nola, ieri si è registrato un 60 per cento in più di presenze rispetto ai giorni scorsi quando le uniche attività aperte erano il supermercato e altri pochissimi esercizi. Le presenze registrate ieri ammontano quindi a poco meno di duemila, ma si stima che cresceranno nei prossimi giorni. Nel centro commerciale è stata predisposta, intanto, una continua attività di sanificazione e sono stati istituiti varchi di ingresso e di uscita separati per evitare assembramenti, mentre nel percorso interno sono presenti numerose postazioni con dispenser contenenti disinfettanti per le mani.