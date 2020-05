Fase 2 a Napoli, un piano per blindare Marechiaro: «Accessi controllati da giugno»

Marechiaro e Riva Fiorita tra lo slittamento dell'apertura dei ristoranti a giovedì e l'estate 2020 ad «accesso controllato». L'espressione è del vicesindaco Enrico Panini, che annuncia «provvedimenti sulle location marine alla fine della settimana prossima, con lo scopo di rispettare l'obbligo di divieto degli assembramenti». Sono giorni convulsi, in cui tutto cambia velocemente, per la riorganizzazione dell'economia a ridosso della stagione del sole. Era già tutto pronto per rialzare la saracinesche di quasi tutte le cucine in riva al mare domani, ma lo stop del governatore ha allungato di qualche giorno l'attesa per la ripartenza. Intanto a San Martino bar e locali restano chiusi ma comitive di giovani affollano i muretti: è accaduto ieri sera.

Riattivazione delle telecamere della ztl tramite Aicast a Riva Fiorita e richiesta di accesso «limitato» da parte dell'Associazione Borgo Marechiaro: questi gli appelli dai territori posillipini, di solito presi d'assalto nei mesi estivi da bagnanti e turisti. I primi per ora ci sono, i secondi ancora no: le frontiere riapriranno il 3 giugno e si dovrà valutare il flusso dei vacanzieri. Le istituzioni cittadine hanno per ora raccolto l'allarme. «È fondamentale garantire il contingentamento delle presenze per evitare il pericolo assembramenti - scrive in una nota ufficiale il presidente della Commissione Mobilità Nino Simeone - Tutelando al contempo ristoranti e lidi, si chiede di mettere in atto un maggior controllo nelle aree di Riva Fiorita e Marechiaro». «Condividiamo appieno le preoccupazioni dei residenti di Marechiaro - aggiunge Francesco De Giovanni, presidente della I Municipalità - Stiamo già lavorando all'ordinanza che renderà la piazzetta area pedonale dal 1 giugno. Attiveremo le telecamere che abbiamo installato anche al varco superiore per i fine settimana di giugno e tutti i giorni di luglio ed agosto. Per la Gaiola eravamo riusciti ad acquistare la telecamera, ma l'emergenza covid-19 ha impedito sinora il montaggio. Per Riva Fiorita, speriamo che intervenga il Comune. Si tratta di problemi non solo di ordine pubblico ma, quest'anno, soprattutto di tutela della salute pubblica: auspico il massimo impegno da parte delle forze dell'ordine».



Palazzo San Giacomo sta studiando la questione con gli uffici tecnici. «La settimana prossima inizieremo il confronto con le associazioni e operatori dei territori - spiega il vicesindaco Panini, che ha la delega alla Mobilità - Emetteremo una disposizione per limitare gli accessi laddove la particolare conformazione di un'area impedisca di trovare altre soluzioni, come a Marechiaro e Riva Fiorita: resta infatti l'obbligo di evitare gli assembramenti. Ci stiamo interrogando su come dare concretezza alla regolamentazione: per esempio la durata della permanenza in un'area e il numero di accessi. I primi provvedimenti li metteremo in campo probabilmente alla fine della settimana prossima».

Molti ristoratori delle location vista mare, tra cui Giuseppone, il Bar del Mare o la Finestrella, erano già pronte a riaprire domani. Cicciotto, al contrario, avrebbe riacceso la cucina «a metà della prossima settimana», cioè quasi in contemporanea con la data comunicata da De Luca. «Eravamo pronti a riaprire - racconta Luisa Arrichiello, titolare di Giuseppone - avevamo riacceso anche le ghiacciaie per il pesce. Abbiamo spento tutto di nuovo. Onestamente preferisco aprire 5 giorni più tardi anziché farlo con i separé o con il plexiglass, che ha un costo alto e che oltretutto avrebbe fatto sembrare il ristorante la carrozza di un treno. Il protocollo, in ogni caso, ancora non è chiaro su alcuni punti: mi hanno contattato per una festa di 20 persone e non so ancora come regolarmi». «L'accordo sul singolo metro di distanza non è ancora pubblicato in Gazzetta - dice Massimo Di Porzio di Fipe - ma sembra essere stato trovato: è importante che le regole esterne valgano anche all'interno dei locali, e di questo risultato sono contento».

Da sempre luogo di ritrovo dei giovani, ieri San Martino era pieno di comitive di ragazzi, come accadeva prima del lockdown: nonostante i bar e i locali della zona siano chiusi i giovani si sono riuniti affollando i muretti panoramici. Molti di loro indossavano la mascherina ma l'effetto assembramento è stato inevitabile.

