Fase 2 a Napoli, torna anche il mercato abusivo dell'usato a via Nolana

Gente che scarta forsennatamente nel mucchio di abiti, senza preoccuparsi minimamente di rispettare la prima regola anti-Covid: quella di mantenere la distanza sociale. Ma il metro almeno previsto dalle restrizioni del governo in materia di sicurezza contro il Coronavirus sono un optional per tutti coloro che, questa mattina, hanno affollato il mercatino dell’usato in via Nolana. Gruppi di persone (seppure con la mascherina, tranne qualche eccezione) addossate l’una all’altra intente a cercare una t-shirt, una giacca o un pantalone in mezzo a quello che è considerato uno dei mercati abusivi storici dell’area di Porta Nolana. Una zona che di storico in realtà ha ben altro e che, come tale, andrebbe valorizzato. Ma vane fino ad oggi sono state le battaglie dei cittadini per ripristinare ordine e sicurezza da queste parti. Illegalità e commercio abusivo sono ritornati come un incubo per i poveri residenti nella prima domenica della fase 2 con cui sono ripartite tutte le attività, incluse quelle delle aree mercatali in città.



Lo specchio del mancato rispetto delle regole è proprio via Nolana, zona franca per chiunque si senta in diritto di esercitare i propri traffici illeciti, senza correre il rischio di pagarne le spese. A pagare, piuttosto, da anni sono i cittadini, arrivati allo stremo di fronte all’imbarbarimento di un territorio che pulsa storia e cultura da tutte le parti (oltre alle torri aragonesi, a pochi passi, lungo corso Garibaldi c’è il rudere della prima stazione ferroviaria italiana, la Napoli-Portici). «- tuonano gli abitanti del posto, che per ovvie ragioni preferiscono mantenere l’anonimato - qui ormai è diventato il regno di abusivi e immigrati che fanno il loro comodo». E poco possono fare gli unici rappresentanti delle forze dell’ordine presenti ogni giorno a vigilare: gli agenti dell’unità operativa San Lorenzo della polizia municipale (guidata dal capitano Alfredo Maraffino e coordinata sul campo dal maresciallo Maurizio Zobel) che svolgono il loro compito ininterrottamente e con mille rischi per la loro incolumità, «perché qui è un problema di ordine pubblico e chi dovrebbe intervenire non lo fa». Il risultato? Porta Nolana e le strade limitrofe sono diventate il simbolo del degrado e dell’abbandono di un quartiere storico, che è sempre più simile a una periferia nel centro della città.