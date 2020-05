Fase 2 a Napoli, la movida cambia casa: addio baretti, tutti a via Petrarca al tramonto

Al secondo giorno di fase 2 si riaffaccia la movida. Ed è una movida del tramonto. Dalle 17,30 fino a sera la città si ripopola sia nelle location classiche del divertimento partenopeo, sia in luoghi nuovi, più spaziosi, post-covid, per così dire, come il curvone di via Petrarca o il piazzale di San Martino, che vive una rinascita di visite. Napoli è tornata ufficialmente in strada, anche se in modo diverso rispetto a prima della pandemia. Si tratta infatti di una movida variegata, che comprende un mix di famigliole e teenager, runner e anziani, bikers e coppiette. Tutti in strada assieme nelle stesse ore del tardo pomeriggio. Un movimento fatto anche di semplice passeggio, che riempie le vie dello shopping nonostante le schiere di saracinesche ancora abbassate dei grandi store e dei negozi di abbigliamento.



: negozi e bar quasi tutti chiusi, ma in strada decine di cittadini di ogni età, la maggior parte dei quali indossa la mascherina. La via si popola intorno alle 17, e resta affollatissima fino all'ora di cena. «Finalmente la mia amica e io usciamo un po' - dice la giovane Anna - anche se non possiamo comprare niente, né fermarci a guardare le vetrine». Consumatori senza consumi: fa uno strano effetto vedere la via dello shopping vomerese piena e senza negozi, fatto salvo per i banchi di libri. Eppure si passeggia e le facce sono allegre. Ogni tanto si forma un gruppetto di persone a parlare, che non rispetta le distanze di sicurezza. Ma è una minoranza. Scene analoghe a, dove si incontrano famigliole con cani, ragazzi e bambini che improvvisano partite di Super Santos con mascherine al collo. «Riprendiamo la vita, ma facendo attenzione», dicono un ragazzo e una ragazza. Poi si baciano su una panchina, mentre aspettano il tramonto di San Martino, che nel post-covid a molti sembra un miracolo. Diverso il panorama a, ai piedi del Collana, dove un gruppo di giovani aggressivi chiude canne senza mascherine.restano tra i luoghi più rappresentativi della movida del tramonto. A parte il passeggio sulla pista ciclabile e sui marciapiedi, sempre più nutrito e variegato, si rivedono teenager e adulti fermi a parlottare sugli scooter all'esterno di alcuni chalet regolarmente aperti al take away. Ciclisti, giovani, ma anche molti anziani. «Sono scesa a comprare una bottiglia d'acqua - racconta la signora Assunta - e poi senza accorgermene mi sono ritrovata a passeggiare». Non mancano presenze sugli scogli, né del centro né di Posillipo. Ieri la spiaggia di, per la seconda mattinata consecutiva, è stata meta del desiderio di decine di giovani bagnanti. «Qui il pomeriggio è un flusso continuo che va avanti fino a tardi - racconta Sergio Mannato dell'associazione Borgo Marechiaro - Famiglie, ragazzi, coppie. Passanti tranquilli che ammirano il panorama. La mattina invece in tanti occupano gli scogli e la spiaggetta sotto il Palazzo degli Spiriti. Qui il fenomeno andrebbe tenuto sotto controllo perché con il caldo ne potrebbero arrivare migliaia ed i controlli che fino alla scorsa settimana erano costanti, oggi sono spariti». Presenze anche a Riva Fiorita. La vera novità della movida posillipina post-covid è il curvone di. I ragazzi si fermano per respirare aria fresca e guardare il Vesuvio, ma molti lo percorrono su e giù in «camminata veloce». Belvedere-fitness.

Il rendez-vous della movida è anche nei suoi luoghi cult, come piazza Bellini. Nella serata di ieri la statua era tornata il gradino d'appoggio di diverse comitive di giovanissimi intenti ad abbracciarsi. Le mascherine c'erano, almeno quando non si fumava. Le distanze di sicurezza meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA