Fase 2 a Napoli, flashmob dei parrucchieri: «Vogliamo riaprire subito»

«Egregio presidente, grazie per aver guidato il nostro Paese in questi mesi di pandemia, ma non possiamo aspettare altri 30 giorni. L'abusivismo sta affossando noi e le nostre famiglie. Siamo pronti a rialzare le nostre saracinesche da domani». È l'incipit della lettera che una cordata di parrucchieri, barbieri ed estetiste ha scritto al premier Giuseppe Conte per dire no alla riapertura prevista per la categoria il primo giugno. Una categoria che, se da un lato chiede di anticipare la ripresa delle attività, dall'altro domani organizzerà a Napoli e provincia ma anche nel resto della Campania un flashmob davanti ai tanti negozi chiusi della regione. Tra le richieste al Governo: annullare fitti e bollette da marzo fino alla riapertura o un fisso mensile di almeno mille euro, «se lo Stato non riesce a farsi carico dei suoi cittadini».



«Se a 44 anni sarò costretto a chiudere, l'alternativa per sopravvivere con due figli di 5 e 7 anni sarà, mio malgrado, incrementare l'esercito degli abusivi»., del Nuhairsalon di via Arenaccia, di cui è titolare il nipote Mario Granato, è il promotore dell'iniziativa che ha visto scendere in campo parrucchieri dal centro alla periferia (tra gli altri, You and me Parrucchieri di Filomena Colasanto via Rocco; Prestige Saloon di Vincenzo Iorio via Tanucci; Ronit Parrucchieri di Luca Arnone via Lettieri; Giuseppe Esposito piazza Bagnoli; HD Group di Vincenzo Ussorio via Severino; Mia Parrucchieri di Alfredo Capozzoli via Acquaviva; Ciro Lobascio viale Michelangelo; Mybackstage di Francesco Beneduce via Giordano; Ciro, Davide e Gianni De Rosa Parrucchieri) con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, che hanno affidato all'assessore comunale Alessandra Clemente, che dice: «È importante essere al fianco di tutte le categorie e non lasciare indietro nessuno. Garantendo massima sicurezza, auspico che possano presto tornare a lavorare». «Abbiamo atteso - si legge nella lettera - le disposizioni per l'avvio della Fase 2, ma noi potremo riaprire il primo giugno. Ancora un mese senza introiti e le stesse spese da sostenere». «Una beffa - scrivono i parrucchieri - dato che il primo giugno è lunedì, per noi chiusura settimanale, un segnale per molti di noi che saranno costretti a chiudere per sempre». «Dopo 60 giorni di chiusura e un bonus di 600 euro che in pochi hanno ricevuto, non riusciamo a immaginare altri 30 giorni senza lavorare». Poi l'appello al premier: «Siamo pronti a riaprire da domani, rispettando ogni misura a tutela della salute pubblica». A ingaggiare una lotta contro l'abusivismo è, di Enif Parrucchieri in via Foria: «Pur di riaprire con le dovute precauzioni abbiamo preparato un kit di Bellezza in sicurezza per le clienti con kimono, guanti, mascherina, mantellina, asciugamano, coprivasca, copriabito. Se ci stiamo adoperando noi per garantire la tutela della salute di tutti, perché altri devono metterla a rischio lavorando in casa?».Se lo scorso 30 aprile davanti alla sede della Camera di Commercio a Napoli si era svolta la protesta delle associazioni Hair work team e Tricostyle che avevano esposto uno striscione con la scritta Fiducia a chi taglia in sicurezza, no a chi di nascosto infetta, con il taglio di capelli in strada per sollecitare la riapertura e denunciare gli abusivi, domani si terrà un flash mob in tutta la regione. «Se si riaprirà il primo giugno - dice, esercente di Fuorigrotta e referente dell'Associazione Parrucchieri Campania - per noi piccoli artigiani 3 mesi di chiusura saranno eccessivi. Inoltre il bonus di 600 euro lo abbiamo suddiviso tra i nostri collaboratori, ma siamo esausti». Durante il flash mob parrucchieri ed estetiste esporranno un cartello chiedendo di riaprire il 18 maggio come le altre categorie; lavorare con un operatore e un cliente; avere sostegni economici a fondo perduto.