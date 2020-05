Fase 2 a Napoli, la protesta di commercianti e ristoratori: «#IoNonApro, così rischiamo di chiudere»

Si sono incontrati in strada, con guanti e mascherine – mantenendo la giusta distanza di sicurezza – imprenditori, commercianti e gestori di attività commerciali, per dire tutti insieme: «Io non apro». Un’affermazione che è diventata imperativa e che spaccato in due decine di imprese cittadine. Le riaperture di questi giorni infatti, sono avvenute “a macchia di leopardo” e per le strade della città sono ancora molte le saracinesche abbassate. Una decisione che ha alla base diverse ragioni ed incertezze. Prima di tutto quelle legate ai costi di gestione – superiori rispetto agli incassi – ed al mantenimento del personale. Una serie di problemi che continuano a tenere in ginocchio e fuori dal circuito della ripartenza, centinaia di piccole e medie imprese napoletane.

«Quello che c’era nei nostri locali – dichiara la ristoratrice Marina De Lucia – siamo costretti a buttarlo. Tutto cibo acquistato, su cui abbiamo ancora dei costi, che non riusciremo mai più a smaltire. Il mantenimento della distanza di sicurezza e la riduzione dei posti a sedere, ci creerebbe non pochi problemi. Prima di tutto il taglio del personale che ormai è parte della nostra famiglia ed un forte calo degli incassi che non sarebbero più sufficienti a mantenere le spese di gestione. Insomma una vera catastrofe».



Un allarme che viene raccolto dal vicepresidente della Camera di Commercio di, Antonino Della Notte, che ha aderito all’iniziativa con il suo ristorante. «Anche io non riaprirò – afferma – perché è impossibile farlo in questo momento. Senza ammortizzatori sociali, aiuti e regole certe, ci saranno solo danni per le aziende che riapriranno. Chiediamo un supporto reale per fare fronte ai fitti che pesano più di ogni altro costo sulla gestione dei nostri esercizi. Ma non solo. Bisogna pensare anche ai nostri dipendenti ed alle tasse ancora da pagare. Crediamo che in questo periodo il rapporto costi-benefici sia tutto a nostro sfavore».