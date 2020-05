Fase 2 a Napoli, è caos ripartenza per barbieri e parrucchieri ma boom di prenotazioni

La confusione regna sovrana. L'unica certezza è che domani riapriranno parrucchieri, barbieri, estetisti ed è boom di prenotazioni. Potranno restare aperti - a quanto pare - sette giorni su sette, anche domenica e lunedì, dalle 7 alle 23. A poche ore dall'apertura, dopo oltre due mesi, i titolari delle attività brancolano nel buio. Nessuna indicazione certa, nessuna ufficialità sui protocolli da seguire, ai fini di contenere il contagio da Covid-19, almeno fino a ieri nel tardo pomeriggio. C'è chi si è adeguato alle linee di indirizzo dell'Inail, chi a quelle licenziate dalla conferenza Stato-Regioni due sere fa. Anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha ironizzato sui social: «Aspettiamo la pubblicazione del decreto con le linee guida generali per le riaperture, ma a quanto pare ci sarà un ulteriore passaggio questa sera. Mentre si dice che lunedì si riparte, aspettiamo fiduciosi. No comment». I costi dei materiali da acquistare sono triplicati, alcuni prodotti sono introvabili, come guanti e mantelline monouso. Si potrà accedere nei saloni solo su appuntamento e con le distanze previste. In alcuni casi gli acconciatori dovranno dire addio al 50 per cento dei posti.



Ultimo aggiornamento: 09:02

«Ci hanno dato 24 ore per poter aprire, pretendendo tante cose, come la sanificazione dei locali e dei bocchettoni dell'aria condizionata, i materiali in monouso, sterilizzatori di un certo tipo. Il problema è che in poche ore recuperare sul mercato questi beni è stato impossibile e laddove li abbiamo trovati, a prezzi esorbitanti - raccontano Sergio e Massimo i titolari di PrimaDonna a Chiaia, a vico Satriano 14 - Noi apriamo, anche perché i nostri sette dipendenti non hanno ricevuto un solo euro dalla cassa integrazione. Purtroppo abbiamo dovuto dire addio alla metà dei posti, con le distanze previste siamo passati da dodici a sei sedute»., barbiere del Vomero, via Belvedere 46, si è invece attenuto alle direttive dell'Inail: «Da qualcosa dovevamo pur partire, anche se non sono le linee guida definitive. Il problema è che non puoi prepararti ad aprire un'attività in un giorno o due». Le prenotazioni invece fioccano: «Da lunedì a giovedì ho già tutto prenotato - ammette Iavarone - e lavorando da solo dovrò fare gli straordinari ma va bene così, dopo due mesi di chiusura». Il presidente provinciale della Claaituona: «C'è molta confusione. Escono bozze su bozze, ma nulla di definitivo che possa illuminare la categoria. Si parla però di sanzioni, ovvero chiudere i negozi fino all'adeguamento dei locali. Vuol dire che se in questa fase caotica ti dovesse sfuggire qualcosa, non certo mascherine, guanti e igienizzante, ma altre misure, rischi di chiudere». C'è poi il rebus sulle distanze, si partiva da due metri, ma pare sia passata la linea del metro di distanza. In verità nel regolamento per gli acconciatori del Comune di Napoli, precedente ovviamente all'emergenza Coronavirus, all'articolo 26 è specificato che la distanza tra le poltrone deve essere non inferiore ad un metro e mezzo. Dunque le nuove norme andrebbero addirittura a ridurre una distanza già prevista.Una novità arriva dalla Camera di Commercio di Napoli. Nasce infatti una applicazione gratuita per prenotare gli appuntamenti dall'acconciatore, barbiere, centro estetico o al centro tattoo, di Napoli e provincia. L'app «» è già presente su Google Play Store per android e da martedì si potrà scaricare anche da Apple Store. «L'app è interamente gratuita e realizzata da SI Impresa - spiega, vicepresidente dell'Ente camerale - A seguito dell'emergenza sanitaria per accedere ai saloni occorrerà prenotarsi e l'app è uno strumento semplice e pratico. Per gli esercenti sarà un utile strumento per gestire l'agenda della propria attività e per i clienti sarà un affidabile servizio per ottimizzare i tempi». «Contemporaneamente al servizio di prenotazione attraverso l'app, SI Impresa continua a sostenere fortemente la sua campagna contro l'abusivismo del settore» evidenziano il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola e il presidente di Si Impresa, Luongo.