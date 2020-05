Fase 2 a Napoli, l'appello dei ristoratori: «Meno regole, ora serve più flessibilità»

Alle 12 di ieri sulle scrivanie della tasck force regionale è arrivato anche il protocollo di sicurezza per la Fase 2 dell'Apn, acronimo che sta per «Associazione Pizzaiuoli Napoletani» data di fondazione 1998 che raggruppa 1200 pizzerie. Un documento asciutto ma con 20 punti quello sottoposto al governatore Vincenzo De Luca. La sostanza è che all'ente di Santa Lucia raccontano che è stato più facile costruire il Covid hospital di Ponticelli che mettere d'accordo il mondo del food sulle regole per la riapertura. Tutti i documenti arrivati - almeno una trentina - divergono in maniera netta da quello proposto dallo chef Gennarino Esposito che è il consulente della Regione. Un documento che spaventa - a dire dei ristoratori - per la sua rigidità e che non sarebbe possibile calare - secondo la Fipe - «sull'85% dei locali che rischierebbero la chiusura». Sono ore alla Regione - dunque - di riflessione e di lavoro su un tema delicatissimo intorno al quale gira buona parte dell'economia della Campania. E quello che trapela è che al più tardi domani la task force esaminerà i protocolli e per metà della prossima settimana ci potrebbe essere anche l'ordinanza per la ripartenza. E stando a quello che trapela il protocollo Esposito naturalmente è tenuto in grande considerazione, ma ci saranno dei correttivi nel tentativo di trovare una sintesi che possa soddisfare tutti. Il nodo vero del contendere è quello del distanziamento dei tavoli che si vorrebbe rimanesse un metro come imposto dalla Regione prima della chiusura.



Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pizzaiuoli» e non pizzaioli, così si autodefiniscono nel documento inviato alla Regione. «Senza entrare nel merito di spiegazioni mediche - si legge - che non competono a questa Associazione sicuramente vanno adoperate attenzioni che riducano il rischio di contaminazione e nel contempo non sacrifichino le attività in termini di posti di lavoro che graverebbero prima sulla comunità e, di riflesso, poi sulle attività stesse». Per l'Apn «In tale ottica vanno contemperate in maniera il più razionale possibile le esigenze sanitarie con quelle economiche, garantendo a clientela e operatori la massima prevenzione possibile». Veniamo ai punti del documento, «il modello suggerito - si legge - è quello adottato anche in altre nazioni e parte da un controllo interno per finire ad un controllo esterno». Apn va nella direzione indicata dallo chef Esposito sulla misurazione della temperatura all'ingresso e all'uscita del personale operazione che deve essere effettuata anche sui clienti, sui tavoli la distanza non deve essere superiore al metro. E la loro composizione deve essere massimo di 8 persone. Via libera a materiale monouso, sanificazione e igienizzazione. «Il cliente che accede, se lo vuole, può concedere i propri dati onde consentire la propria tracciatura quel giorno a quell'ora in quel posto, ma tale attività non può essere obbligatoria». E ancora sui dispositivi di protezione: «Il servizio e le attività di manipolazione dovranno avvenire ove possibile con guanti e mascherina, tenendo presente che per motivi di sicurezza non è assolutamente possibile adoperare nessuna delle due se si lavora vicino a fiamme libere o elevate fonti di calore», qui la raccomandazione è lavarsi le mani con prodotti specifici. Più tranchant ètitolare dello storico ristorante «Mimì alla Ferrovia». Per Giugliano «Non ha Senso parlare di apertura se ci sono regole così rigide: mi domando se viene a mangiare un gruppo di amici o un nucleo familiare di 5 o 6 persone per distanziare i tavoli ci vorrebbe un campo da calcio». Giugliano infine si chiede perché in casa si può stare tutti intorno allo stesso e al ristorante no. A noi serve più flessibilità, o è meglio non riaprire, non vale la pena perché a queste condizioni le persone non verranno mai».