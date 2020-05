Fase 2 a Napoli, riaprono parrucchieri e barbieri: «Da oggi inizia una nuova vita»

Sono le 8 del mattino quando le porte si aprono e le saracinesche si rialzano. Il salone da parrucchiere è completamente rinnovato e dotato di tutti i dispositivi di sicurezza. Ci sono i percorsi tracciati sul pavimento, guanti, mascherine, termoscanner e gel per le mani. I dipendenti sono stati istruiti alle nuove disposizioni e le prime clienti, dopo aver sterilizzato anche i propri indumenti, possono cominciare a sedersi. È un nuovo inizio – secondo alcuni – o semplicemente una fase di transizione – secondo altri – che comunque ha modificato abitudini consolidate da decenni. Azioni quasi automatiche che nel corso del tempo avevano stabilito rapporti personali e di fiducia tra operatori e avventori. Ma non importa. Oggi si riparte e questo mette tutti di buon umore. Parrucchieri e personale di sala che dopo lo stop durato oltre due mesi, non vedevano l’ora di ripartire.

«Oggi è come se fosse il nostro primo giorno – afferma Giuseppe Piras – e siamo contenti di riaccogliere i clienti. Aspettavamo questo momento dallo scorso marzo e siamo felici di aver preso in tempo, tutte le misure di precauzione. Il nostro spazio di lavoro è completamente rinnovato per garantire distanza e sicurezza a tutti quelli che verranno a trovarci. Abbiamo guanti, mascherine e visiere in plexiglass che adoperiamo con cautela e dopo averle cambiate più volte al giorno. Oltretutto, prima di ricominciare, abbiamo controllato con il termoscanner tutto il nostro personale».



Nei giorni passati, infatti, tutti i dipendenti sono stati sottoposti a test sierologici per scongiurare ogni pericolo. Una misura utile, affermano, a tranquillizzare noi stessi e gli altri. «Abbiamo a che fare con decine di persone al giorno – conclude Piras – ed è giusto tenere alta l’attenzione. Proprio per questo ci siamo dotati di apparecchiature che sterilizzano anche l’aria, oltre che gli indumenti. Siamo attenti a rispettare tutte le norme che ci sono state imposte dal governo perché crediamo sia l’unico modo, per combattere e vincere questa guerra contro il virus. Da oggi inizia una nuova vita che con cautela ed osservanza delle regole, ci porterà al più presto fuori dal tunnel della paura».