Fase 2 a Napoli, da domani aperti tutti i cimiteri: «Ma evitiamo assembramenti»

Da domani tutti i cimiteri di Napoli torneranno accessibili ai cittadini, «a condizione dell'assoluto rispetto delle disposizioni dettate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di distanziamento sociale» come rileva una nota. Dice il vicesindaco, Enrico Panini: «Da domani si potrà tornare a salutare i propri cari nei cimiteri della nostra città. Raccomandiamo la distanza di almeno un metro tra i frequentatori dell'area cimiteriale in modo tale da evitare qualsiasi forma di assembramento e l'uso dei dispositivi di protezione personale».



© RIPRODUZIONE RISERVATA