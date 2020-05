Fase 2 a Napoli, domani riaprono i parchi comunali ma senza giochi per i bambini

Lunedì 4 maggio, provvisoriamente dalle 8 alle 15.30, riaprono i parchi comunali cittadini, anche quelli che già prima dell’emergenza Covid-19 erano stati chiusi per la necessità di effettuare lavori di messa in sicurezza. «Manteniamo l’impegno sul quale il sindaco de Magistris ha chiesto un particolare pressante lavoro a tutta la squadra che ha lavorato in queste settimane alla ripertura», spiega l’assessore al verde Luigi Felaco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È bene ribadire - afferma Felaco - che la fase due non corrisponde alla fine dell’emergenza sanitaria ed anzi è importante ricordare cosa prescrive il Dpcm del 26 aprile: è vietata ogni forma di assembramento di persone nei luoghi pubblici; l’accesso ai parchi è condizionato alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È obbligatorio l'uso della mascherina».