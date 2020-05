Fase 2 a Napoli, la giungla dei prezzi per i separé: fino a mille euro a tavolo

Tra i ristoratori napoletani l’attesa per la ripartenza si manifesta in mille post sui social e sui gruppi di discussione interni alla categoria. Due gli argomenti più gettonati: il primo è “quando sapremo cosa fare?”, il secondo è “quanto ci costerà adeguare i locali?”. Attualmente nessuna delle due domande ha ancora una risposta ufficiale, sicché si va di immaginazione e, soprattutto di calcolatrice per fare i conti dell’impegno economico da sostenere.

I ristoratori napoletani, soprattutto dopo aver ascoltato il governatore ieri, propendono per un calco del “modello Svizzera”. In quel Paese i ristoranti hanno ottenuto il permesso alla riapertura già da una settimana. Anche lì c’è la richiesta di separazione di almeno due metri fra clienti, a meno che non si adottino misure speciali. E quelle misure speciali prevedono l’allestimento di separatori molti alti e molto avvolgenti per consentire di tenere i tavoli più ravvicinati senza mettere a “rischio droplet” gli altri clienti, un po’ come ha annunciato Vincenzo De Luca. Proprio a partire dalla necessità di separare gli interi tavoli e non le persone sedute allo stesso desco, sono partite decine di iniziative private da parte di aziende che hanno iniziato a sottoporre le loro idee ai ristoratori. Le caselle di posta elettronica sono intasate dalle proposte più varie, anche se nessun ristoratore s’è ancora mosso perché non ci sono certezze sul layout che dovranno avere i locali.

Questo, probabilmente, è l’argomento più delicato del momento. Un separatore di plexiglass da piazzare al centro del tavolo (un quadrato di 80 centimetri per lato) viene attualmente venduto a una cifra variabile fra i 100 e i 150 euro, dipende dalla “consistenza” del materiale. Ovviamente se si intende “avvolgere” un intero tavolo con lastre di plexiglass i costi lievitano a dismisura e possono arrivare anche a mille euro: sarebbe un investimento decisamente poderoso, diecimila euro per dieci tavoli. Esistono, però, anche soluzioni meno pesanti sul fronte economico: un blocco da quattro separé come quelli che vedete rappresentati nelle fotografie di questa pagina, costa intorno ai 400 euro. Ci sono, poi, decine di aziende in tutt’Italia che offrono soluzioni alternativa da divisori realizzati interamente in legno (decisamente opprimenti) a separatori costruiti in tela doppia che non dovrebbe consentire il passaggio dei respiri altrui. Facendo una media fra le differenti proposte nelle quali ci siamo imbattuti nel pomeriggio di ieri, diciamo che i prezzi vanno, per proteggere un singolo tavolo, dai 300 ai 1.300 euro (quest’ultimo prezzo per separatori in elegante vetro infrangibile e istoriato, roba chic, insomma).



La questione più urgente, però, è quella dei tempi necessari per ordinare e ottenere i separatori, in qualunque materiale si sia scelto di acquistarli. Chi lavora il plaxiglass ha già spiegato che, dal momento dell’ordine, bisogna aspettare almeno quindici giorni, se non di più. Adesso vi renderete conto che partire con quindici giorni di ritardo dopo un via libera atteso per due mesi, sarebbe insostenibile.La richiesta più condivisa da parte dei gestori è quella di interventi ufficiali da parte del Governo per calmierare anche il mercato del plexiglass e dei prodotti simili, necessari alla ripartenza delle attività di ristorazione. C’è anche qualcuno che ha azzardato acquisti in anticipo, fidandosi dell’ipotesi dei semplici separatori da piazzare al centro del tavolo. Adesso quel materiale potrebbe risultare inutile e non riciclabile in nessuna maniera.