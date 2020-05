Fase 2, flash mob dei commercianti in Municipio: «Impegno comune per la ripresa»

Un flash mob di commercianti volto a sensibilizzare Regione e governo sulla difficile situazione che vivono alcune categorie si è svolto, questa mattina, a San Giorgio a Cremano. L'iniziativa è stata appoggiata anche dai cittadini con un simbolico applauso dai balconi e dall'amministrazione comunale che ha accolto le richieste e confermato gli impegni già presi nei precedenti incontri. Al termine del flash mob una delegazione di commercianti è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Giorgio Zinno che ha confermato gli impegni relativi allo sgravio della Tari per i periodi di chiusura, nonchè la riduzione ed eventuali esenzioni sui canoni Cosap (occupazione suolo pubblico) e sull'imposta per la pubblicità che dovranno essere discussi in Consiglio Comunale. L'amministrazione ha ribadito anche l'importanza di sostenere la ripresa attraverso fondi e misure che possano contribuire a rendere il tessuto produttivo della città più attrattivo, anche in prospettiva futura.

«Abbiamo condiviso l'esigenza di creare un tavolo permanente di confronto tra commercianti e istituzioni» ha detto il sindaco al termine dell'incontro «Tavolo che potrà dare i suoi frutti a condizione che i commercianti ritrovino uno spirito di aggregazione, attraverso la costruzione di soggetti associativi, rappresentativi delle realtà locali». E a Portici parrucchieri e barbieri hanno manifestato, in maniera pacifica e nel rispetto del distanziamento sociale, all'esterno delle proprie attività. Un gruppo ha mostrato cartelloni e con tre hashtag #noiparrucchierisiamopronti #rispettodeidirittideilavoratori #noapertuta=sostegno economico.



A parlare è Giovanni Iacuaniello titolare di Hair Divàs Parrucchieri in piazza San Ciro e referente dei dieci parrucchieri e barbieri che hanno aderito all'iniziativa. «Noi parrucchieri ci siamo! Manifesteremo con rispetto per la riapertura delle nostre attività. Portici è una cittadina di circa 55mila abitanti che ha dimostrato civiltà e buon senso nel fronteggiare questa emergenza e adesso siamo pronti a ripartire mantenendo lo stesso rigore e lo stesso rispetto, senza dimenticare che stiamo ancora combattendo questa battaglia. Però adesso è ora di riaprire e chiediamo protocolli di sicurezza per farlo. Non consentirlo sarebbe un omicidio di Stato».

