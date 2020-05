​Fase 2, in Campania rischio caos per il trasporto extraurbano. Il Consiglio regionale: «Utilizzare i bus privati»

NAPOLI - Dal 18 maggio, data in cui è prevista la ripresa di quasi tutte le attività commerciali e dei lavori d’ufficio, bisognerà fare i conti con le modifiche che verranno imposte dai decreti governativi e regionali per il trasporto pubblico locale, rispetto alla presenza di persone negli stessi mezzi. Un bus o un treno potrà trasportare il 30 per cento dei passeggeri, rispetto a prima, questo per evitare assembramenti e scongiurare il rischio di nuovi contagi. Il distanziamento sociale resta la parola d’ordine.



Bisognerà dunque rivedere le linee in ambito extraurbano, in termini di frequenza laddove sarà possibile. L’obiettivo resta quello di garantire il servizio pubblico a tutti gli utenti. Si sta però ipotizzando una strada alternativa, che andrà condivisa dall’Eav e dalla Regione Campania. La possibilità di utilizzare bus privati per sopperire alle mancanze del trasporto pubblico. «Sono preoccupato – scrive il consigliere regionale del Pd, Gianluca Daniele -, come il presidente Eav (Umberto De Gregorio), perché dal 18 sarà difficile garantire sicurezza e servizio». La proposta di Daniele va nella direzione di trovare «un accordo temporaneo per aumentare il trasporto extraurbano con bus privati per i cittadini e per le ditte private che si trovano in grande difficoltà». Secondo l’esponente del consiglio regionale così si potrebbe risolvere una doppia questione: la prima è quella relativa al trasporto extraurbano, la seconda quella relativa alle aziende private, che senza flussi turistici sono ferme al palo e sono attraversate da una crisi senza precedenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA