Fase 2 a Napoli: «180 accessi, al Cardarelli il distanziamento è a rischio»

Il rischio cala, la paura del contagio anche e così i napoletani si sono riappropriati del pronto soccorso del Cardarelli, il punto di riferimento per la città e la Provincia, l'hub principale per le patologie come l'ictus. Nell'uscita dall'emergenza covid19 il triage torna ad essere affollato: «Siamo già a circa 180 accessi al giorno - spiega la responsabile,- e le patologie sono complicate. Per quasi tre mesi i pazienti non sono venuti e ora le loro situazioni cliniche sono più complesse, parlo di cardiopatici, pazienti con patologie chirurgiche, persone che hanno ritardato la diagnosi e la terapia e quindi che necessitano in una maggiore percentuale di ricovero. Tutto l'ospedale è coinvolto, noi siamo l'hub per ictus, politrauma e infarto per la provincia di Napoli serve che tutte le reti territoriali funzionino in maniera adeguata».: «I posti aggiuntivi non permettono il distanziamento - spiega Paladino - e quindi non ci sono. Ma in generale il distanziamento è faticoso da mantenere se il pronto soccorso è sovraffollato, abbiamo creato delle recinzioni ma ci sono dei momenti di criticità. Non solo qui, tutti gli ospedali sono molto in sofferenza». La minaccia del virus, però, resta, ancora più insidiosa: «Il trend del covid19 è molto in discesa - afferma Paladino - però adesso è molto più mimetizzato, prima c'erano sintomi come febbre, dolori, insufficienza respiratoria, ora non è così quindi la nostra attenzione è massima. Nel triage si fa il test rapido che dà risposta in 5-6 minuti e se abbiamo caso sospetto bisogna sanificare l'area. Se il paziente arriva con il 118 e ha criteri di sospetto viene accolto direttamente alla palazzina M, con il pronto soccorso differenziato, questo ci aiuta. Ovviamente il paziente in arresto cardiaco lo assistiamo subito ma per tutte le altre emergenze il tempo del test rapido è sostenibile».«Siamo abituati - conferma Paladino - a vivere sotto stress ma ora questo è all'ennesima potenza. Sentiamo la responsabilità molto forte di individuare i sospetti per evitare i successivi contagi, ma c'è anche molta stanchezza. I decreti del governo non hanno ancora sbloccato i congedi e i medici non si fermano da febbraio e hanno fatto tante ore in più. I medici e gli infermieri del pronto soccorso del Cardarelli sono molto stanchi, vengono da un periodo complesso e sono provati anche dal punto di vista affettivo, ma sono sempre venuti a lavorare con serietà, facendo un lavoro di qualità e quantità in condizioni di stress, di rischio contagio». In arrivo per l'Italia i nuovi fondi per la sanità che, sottolinea Paladino, dovrebbero rafforzare la rete: «Serve sostegno - dice - alle ristrutturazioni architettoniche, serve ricordare che il sistema dell'emergenza se funziona bene fa la differenza ma questo riguarda l'emergenza extra ospedaliera, il pronto soccorso, l'obi, le rianimazioni e i servizi che seguono come radiologia, emodinamica. Resta la difficoltà a reclutare i medici d'urgenza, lo stress correlato a questo lavoro è forte e i compensi sono uguali ad altre specializzazioni. Il riconoscimento economico ha una valenza, il medico d'urgenza fa un lavoro importante e non sempre riconosciuto».