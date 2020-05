Fase 2, il Capri Palace Hotel dona macchinario per tamponi all'ospedale

Con l’avvio della Fase 2, ed in attesa di ricevere, da Governo e Regione Campania, linee guida precise per disciplinare la ripresa graduale delle attività turistiche e commerciali in piena sicurezza, il Comune di Anacapri aderisce allo stop delle restrizioni, annunciato dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per le isole del golfo di Napoli. Ai fini di tutelare maggiormente la salute di abitanti, lavoratori ed ospiti per tutta la stagione estiva, il Comune di Anacapri intende infatti dotarsi, con il sostegno dell’Hotel Capri Palace, di un’apparecchiatura per la rilevazione del Covid-19. Il macchinario sarà poi donato all’Ospedale Capilupi di Capri, dove sarà utilizzato per analizzare tamponi nasofaringei o orofaringei, ottenendo quindi una risposta in soli 20 minuti.

In una nota diffusa oggi, l’Amministrazione Comunale di Anacapri ringrazia “la Direzione dell’Hotel Capri Palace, ed in particolare il Dott. Ermanno Zanini, per la sensibilità e la lungimiranza dimostrate”, continuando poi esprimendo “soddisfazione per l’acquisizione di questo macchinario, che garantirà, insieme all’adozione dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto delle consuete norme di distanziamento sociale, le tre parole d’ordine necessarie per una graduale ma convinta ripresa dell’Isola di Capri: Sicurezza, Lavoro e Collaborazione.” © RIPRODUZIONE RISERVATA