Fase 2, Confesercenti Campania alla Regione: «Su alberghi regole chiare e flessibili»

«Regole chiare e flessibili». È quanto ha chiestonel corso dell'incontro con i rappresentanti istituzionali dellaper discutere della riapertura e delle regole da applicare per il settore alberghiero ed extra-alberghiero. Presenti, tra gli altri, per la Regione il presidente Vincenzo De Luca , l'assessore al Turismo Corrado Matera e l'assessore alle attività produttive. «Abbiamo chiesto - riferisce il presidente di Confesercenti Campania- massima chiarezza sulle regole da applicare e sui tempi delle riaperture. Nell'incontro ho sottolineato che non avere il peso di regole rigide post Covid-19 sarebbe un rilevante vantaggio per le aziende di questo settore. Sarebbe invece dannoso appesantire gli imprenditori con ulteriori regolamenti e spese che peraltro non possono neanche sostenere. Il governatore è apparso concorde nel voler applicare, così come da nostre richieste, un protocollo flessibile e non rigido che favorisca una riapertura degli alberghi in modo sicuro ma economicamente valido».