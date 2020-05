Fase 2, metrò 1 e funicolari tornano agli orari pre-Covid

Giovedì 28 maggio la Linea 1 Metropolitana e le Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto di Napoli riprenderanno a circolare con gli orari ordinari, previsti prima dell’emergenza Covid19.



Linea 1 metropolitana: prima corsa in partenza da Piscinola alle ore 6.00 e da Garibaldi alle ore 6.20, mentre alla sera l’ultima corsa parte da Piscinola alle ore 22.30 e da Garibaldi alle ore 23.02. Funicolari: prima corsa del mattino delle ore 7.00 fino alle ore 22.00. Fa eccezione la funicolare di Mergellina che prosegue la sua circolazione dal lunedì al sabato che resta per ora attiva dalle ore 7.00 alle ore 14.10, pur con l'impegno ad incrementare l'orario di fine corsa quanto prima.



Da lunedì 1 giugno tornano attivi anche i parcheggi chiusi nel lockdown, in particolare le aree di parcheggio del Centro Direzionale L3, P5 T1 e G1 e il parcheggio Policlinico. Anm ricorda che le linee guida del Ministero dei Trasporti, in vigore al momento fino al 31 luglio, prevedono una capienza massima del 20% a bordo dei mezzi di trasporto. Al momento non è prevista la ripresa del servizio notturno degli autobus.