Fase 2 a Napoli, raduno di ragazzi in piazza Nazionale. Sos dai residenti: «A rischio la nostra salute»

Le misure restrittive si allentano e tornano amici e comitive di giovani a ritrovarsi sui muretti delle strade e dei parchi della città. E’ il caso ad esempio, di Piazza Nazionale dove ormai l’emergenza sembra essere passata. Dove oltre una decina di ragazzi si sono radunati in barba alle regole e senza alcuna protezione di sicurezza personale o di distanziamento sociale. Una situazione che viene denunciata dagli abitanti del quartiere e ritratta dagli attivisti della zona che richiamano da tempo l’attenzione delle istituzioni su questo genere di questione. Un problema che mai come in queste prime 48 ore di “fase 2”, ha diviso gran parte dei cittadini che con il primo sole ed il tempo favorevole, stanno tornando a popolare le strade ed i vicoli dei quartieri della città.



