Sono decine i rappresentanti delleche si sono dati appuntamento questa mattina, all’esterno della sede della Regione Campania a Santa Lucia. Chiedono progetti e misure per una immediata riapertura, delle proprie attività. Una ripartenza che a questo punto, potrebbe segnare la differenza tra la la “vita e la morte” di numerose realtà commerciali.«Vogliamo rispettare le regole - affermano - ma in queste condizioni stiamo rischiando di fallire tutti. Le nostre attività, in tutte le aree mercatali, sono pronte ad essere modificate per rispettare le distanze sociali. Siamo i primi a voler tutelare la nostra salute e quella dei clienti, ma adesso è venuto il momento di darci risposte.». Proprio una soluzione è quella che si attende, a fronte dell’incontro tra parti sociali e rappresentanti della regione Campania e del comune di Napoli. Un confronto attualmente in corso nelle aule del consiglio al centro direzionale.«Ci aspettiamo comprensione e misure valide alla riapertura - commenta il presidente dell’Unione nazionale ambulanti- perché non possiamo andare avanti in queste condizioni di precarietà. Ormai siamo quasi arrivati al 18 maggio e siamo senza più liquidità. Abbiamo solo debiti e fornitori da pagare. Una situazione che peggiora di giorno in giorno e che adesso bisogna risolvere una volta per tutte».