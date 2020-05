Fase 2, De Luca incontra lo sport campano: «Non va dispersa l'esperienza Universiadi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolto oggi, presieduto dal Presidente Vincenzo De Luca , l'incontro convocato dall'Unità di Crisi Regionale con le federazioni sportive del Coni per affrontare le diverse problematiche del comparto. E' stata una riunione proficua e collaborativa nel corso del quale, per laè stata definita una linea comune e organizzata per la ripresa progressiva delle attività, sempre compatibilmente con i risultati del monitoraggio costante dei dati sanitari.«Abbiamo voluto dare anche per il mondo dello sport un messaggio chiaro - ha detto De Luca - cioè lavorare per un ritorno alla normalità senza demagogia e in pieno controllo sanitario. Non va assolutamente disperso quanto è stato realizzato, anche in termini di capacità organizzativa di tutti, con la straordinaria esperienza delle. Quindi gestione efficace degli oltrepieno utilizzo delle attrezzature di cui disponiamo per le diverse discipline, riaperture progressive, come già sta accadendo in questi giorni, per attività agonistiche e amatoriali, a rischio zero o molto basso, ma sempre con precise linee guida da applicare sul fronte della sicurezza di tutti. In seno all'Unità di Crisi sarà creata unache vedrà il diretto coinvolgimento di Coni e federazioni nelle decisioni da prendere».Nel corso della riunione sono state affrontate anche le questioni relative alle palestre scolastiche, alle società sportive, alla possibilità di accesso alle misure di sostegno delle stesse società. L'Unità di crisi acquisirà, con l'obiettivo di giungere progressivamente alla piena ripresa delle attività sportive in Campania.