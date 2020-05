Fase 2 in Campania, il rebus delle spiagge libere: distanze senza controlli

«L'importante è ripartire e riaprire: quasi non ci speravamo», quasi sospira Salvatore Trinchillo, vicepresidente nazionale del sindacato italiano balneari Sib-Confcommercio, che ammette: «Sarà dura ma per fortuna siamo passati dai 20 metri quadri ad ombrellone a 10 e contiamo che, in Campania, in alcune zone si possa arrivare a 9 o 8,5 metri quadri altrimenti molti stabilimenti non ce la faranno a sostenere i costi». Richieste che De Luca ha recepito ed è pronto a mettere nero su bianco nel giro di qualche ore. Anche se la riduzione peserà sulla forza lavoro: una media del 30 per cento in meno di stagionali assunti.

LEGGI ANCHE Spiagge, ombrelloni distanziati e corsie di ingresso

A far discutere, soprattutto, sono le distanze. A parte quelle individuali che rimangono di un metro, gli stabilimenti balneari hanno un protocollo stringente. Occorre, secondo le linee di indirizzo elaborate dalla conferenza Stato Regioni, «assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone (3 metri di distanza circa, ndr), indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo)» mentre tra le attrezzature (tipo lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, «deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri».



Discorso a parte meritano le spiagge libere che non saranno certo off limits come prefigurava qualcuno ma si devono osservare le stesse distanze dei lidi. E chi controlla? Qui il legislatore rimanda tutto ai comuni: «Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza». Ma sarà oggettivamente complicato, se non impossibile, per alcuni comuni vigilare causa mancanza personale e risorse. Più facile a Positano, dove l'arenile è ristretto, ovviamente ma certo non lungo il litorale domizio...

Rimangono, infine, vietati gli sport di squadra mentre c'è il via libera per quelli individuali come racchettoni o surf, windsurf e kitesurf.



Fermo restando l'uso della mascherina (che può essere tolta sotto l'ombrellone) dovranno essere gli stabilimenti balneari a farsi carico di tutti i protocolli di sicurezza, a cominciare da igienizzanti e mantenimento della distanza di un metro negli spazi comuni. A loro viene chiesto di stabilire l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione, di mantenere l'elenco delle presenze per 14 giorni e rilevazione della temperatura. Infine, attrezzature come lettini e sdraio vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare ma in ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

LEGGI ANCHE Sport, circoli e palestre: sì al tennis e alle attività individuali

«Il governo finalmente ha varato le regole», dice Trinchillo, vicepresidente nazionale dei balneatori che si dice comunque soddisfatto. «Abbiamo avuto uno stress enorme nelle scorse settimane visto che si era partiti dai separè in plexiglass e poi si è passati ai 20 metri quadri per ombrellone: misure insostenibili che non ci avrebbero fatto nemmeno aprire. Ora invece mi sembra che si è capito e si è più ragionevoli». Anche se l'obiettivo sono norme regionali meno stringenti. «Il presidente De Luca - spiega - ci è venuto incontro ed ha portato avanti le nostre richieste ma ora gli chiederemo di arrivare a 9 o 8,5 metri quadri almeno in alcune zone come la costiera amalfitana e sorrentina, le isole o Posillipo. Che sono poi le zone più pregiate dal punto di vista turistico. Altrimenti molte aziende non ce la faranno». Ma comunque la riduzione della capienza costringeranno molti imprenditori a ridurre la forza stagionale assunta: «Ogni stabilimento dovrà ridurre i lavoratori almeno del 30 per cento. E se non cambiano le distanze nelle zone particolari che le dicevo prima, lì si taglierà del 50 per cento». Ma le vere difficoltà, dice, sono altre. «Affronteremo - conclude - la stagione con meno presenze. Ma il vero tema è quello dell'innalzamento spaventoso dei costi dovuto alla sanificazione: in questo senso chi ha spazi molto ampi, che da un lato è un vantaggio, avrà maggiori spese da sostenere per igienizzare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA