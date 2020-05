Fase 2, Ischia non si arrende: gli hotel di lusso aprono anche vuoti

C'è chi ha deciso di aprire e chi di passare la mano. Come al tavolo del poker, gli albergatori di Ischia sono chiamati a confrontarsi con i tanti azzardi che la stagione turistica, compromessa già in partenza dall'emergenza virus, propone oramai a cadenza quotidiana. La catastrofe lavorativa e occupazionale è già annunciata con la domanda di vacanza praticamente ridotta a zero e l'estate alle porte. Ma oggi non si ragiona solo di incentivi e aiuti da chiedere allo Stato o all'Unione Europea: gli imprenditori del turismo sono chiamati a decidere ciascuno per il destino proprio e delle proprie aziende. E se appare chiaro che sono le strutture ricettive più piccole e a conduzione familiare a poter sperare di contenere le perdite, per gli alberghi a 4 stelle, che costituiscono da sempre il «corpaccione» intermedio della imprenditoria turistica locale, il quadro è assolutamente drammatico. Senza più contratti con agenzie a loro volta finite con l'acqua alla gola e senza poter più contare sui gruppi organizzati provenienti dall'estero ma soprattutto dalle regioni del centro e del nord, queste strutture da oltre 100 camere difficilmente riapriranno. E non certo perchè allo stato attuale garantire la sicurezza e la salute di dipendenti e clienti è una impresa non da poco.



«In questi mesi avremmo dovuto già lavorare a pieno regime con l'albergo che avevamo appena preso in gestione» lamenta Antonio Longobardi. In passato presidente della Federalberghi di Ischia, Longobardi aveva già ricevuto una mazzata dal terremoto dell'agosto 2017: da allora l'albergo di famiglia, il Grazia Terme, è chiuso per inagibilità. Dopo molti sforzi, a gennaio di quest'anno era riuscito a subentrare nella gestione del: dopo poche settimane la pandemia con la perdita di tutte le prenotazioni ha definitivamente stroncato le sue residue velleità di tornare a fare l'albergatore di successo. Ha deciso di aprire i battenti, invece il, al lido di Ischia: «Apriremo il 5 giugno - annunciano i titolari Aldo Presutti e Carmen Terracina - perchè vogliamo dare un segnale al turismo ed agli imprenditori isolani. Un segnale di fiducia e di ripartenza perchè nonostante siamo consapevoli che il bilancio finale sarà pesantemente in rosso, c'è bisogno di dare una scossa. Per lo stesso motivo abbiamo anche deciso che per la prima volta nella storia del nostro albergo resteremo aperti tutto l'anno». Aprono anche, ma non prima di metà giugno, altri alberghi in tempi normali assai gettonati sull'isola d'Ischia, come ildi Antonio Impagliazzo che nonostante l'azzeramento totale della clientela russa e tedesca intende ripartire appena possibile. Lo stesso farà Raffaele Buono. Il Presidente del direttivo dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno aprirà le 30 camere sul mare del suoalla baia di Cartaromana proponendo alla sua clientela però solo il servizio di bed & breakfast.Dalla metà di giugno conta di ripartire, anche se fra mille incognite, anche la maggior parte delle strutture classificate a 5 stelle. Adotteremo tutte le misure che abbiamo concordato in sede nazionale fra tutte le associazioni di categoria», annuncia Giancarlo Carriero, presidente della sezione napoletana del Turismo in Confindustria. Il prestigioso, da sempre icona dell'isola d'Ischia, riaprirà dunque i battenti, anche nel reparto termale, almeno per la parte destinata alle cure, mentre per la spa si attendono le decisioni del ministero della Salute. Sulla stessa lunghezza di pensiero anche Genny Ossani con il suo, l'albergo che nel 2017 ospitò il vertice mondiale del G7 dei Ministri dell'Interno. Ossani ha previsto oltre alla installazione di termoscanner anche la presenza h24 di un medico all'interno della struttura. Anche ildi proprietà della famiglia del senatore di Forza Italia Domenico De Siano, e ildel gruppo Leonessa, si ritroveranno fra qualche settimana ai nastri di partenza.Salterà invece la stagione il, uno dei gioielli del gruppo Pellicano Hotels. L'anno scorso l'albergo che si affaccia sul promontorio di Zaro a Forio, a due passi dalla Colombaia di Luchino Visconti e dai Giardini La Mortella di Sir William Walton, al suo primo anno di gestione targata Roberto Scio aveva fatto registrare un incredibile aumento di fatturato pari a tre milioni e mezzo di euro. «Quest'anno eravamo partiti benissimo con un 80% delle prenotazioni già confermate a febbraio. Poi nel giro di pochi giorni - conferma Scio - con l'avanzare della pandemia, la nostra clientela americana ha finito col disdire tutto. Il Mezzatorre come gli altri resort del gruppo in Toscana e nel Lazio resteranno dunque chiusi perchè non si metterà in viaggio la clientela di lusso che da sempre abbiamo soprattutto oltreoceano. Aprire per il solo gusto di stare aperti non vale la pena. Ma non staremo fermi: ci dedicheremo a importanti lavori di ammodernamento delle strutture. Questo ci consentirà di fare passi in avanti sul mercato mondiale delle vacanze di lusso a partire già dal prossimo anno».