Napoli, la Municipalità I scrive all'Autorità portuale: «Parcheggi nel porto a tariffe agevolate»

NAPOLI - Con l'avvio della fase 2 riprenderà l'afflusso di lavoratori in città e la circolazione di auto e motorini. Con le limitazioni sui mezzi del trasporto pubblico molti utenti saranno costretti ad utilizzare le proprie auto, anche per evitare contagi. «Sono molto preoccupato perché, a causa della cronica carenza di parcheggi, vi potrebbero essere problemi di traffico e di assembramenti» spiega il presidente della Municipalità Chiaia-Posillipo,«Ho chiesto all'Autorità Portuale - sottolinea de Giovanni - di consentire, almeno in questa fase, l'utilizzo delle aree portuali come parcheggi auto con tariffa agevolata. Sarebbe un grosso sfogo per i lavoratori provenienti dall'area orientale della città e dalla provincia. Mi terrorizza - continua il Presidente - l'immobilismo del Comune di Napoli rispetto agli scenari futuri anche a breve termine. Purtroppo - conclude de Giovanni - la città è in ginocchio e senza una guida autorevole e valida. E le Municipalità, per quel che possono, si stanno di fatto sostituendo a palazzo San Giacomo».