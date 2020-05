Fase 2, a Napoli in centinaia a fare l'aperitivo al Vomero: molti senza mascherina

L'immagine che vedete è stata scattata stasera, giovedì, alle 19,15 al Vomero: via Enrico Alvino, una delle traverse del polmone pedonale di via Scarlatti. A due passi da piazza Vanvitelli, già presa d'assalto appena sette giorni fa da centinaia di giovani e giovanissimi, poi dispersi dalla Municipale.

LEGGI ANCHE Fase 2 a Napoli, la crisi di barbieri e parrucchieri: «Meno clienti con le nuove misure, saremo costretti a licenziare»

Tira un'aria di ottimismo, in questo primo scampolo di "Fase due", che poi dovrebbe essere ancora più importante della "Fase uno", perché la prevenzione e le condotte sociali vanno filtrate con la logica del buonsenso. Ma a giudicare da questa immagine, che riprende dedine e decine di persone - e non giovanissimi - che si accalcano per lo spritz, c'è evidentemente chi non ha capito che nulla è finito, eche la pandemia resiste e i rischi di contagio sono sempre altissimi.

Da stasera Polizia locale, carabinieri, questura e finanzieri saranno di nuovo sguinzagliati in tutta la città per evitare che si ripetano scene come questa. Inizia un altro fine settimana di passione e controlli a Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA