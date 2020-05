Fase 2 a Napoli: «Assembramenti senza mascherine», la denuncia dei cittadini di Forcella

LEGGI ANCHE

Proteste a Forcella, nel palazzo dove la presenza di un Sert, sta esasperando i condomini per i continui «assembramenti incontrollati e pericolosi» che si verificano al mattino. L’edificio si trova in via Postica Maddalena, a fianco al civico 42 dove si trova l’ingresso dell'ex sede Inpdap ora centro Asl che ha i locali all’interno del condominio in questione. Il problema non riguarda i servizi sanitari che, in questo caso, si occupano di tossicodipendenze, ma «la gestione dei flussi di persone che si ammassano fuori e dentro l’edificio» spiega, uno dei tanti condomini che ha chiesto di disciplinare gli ingressi «per garantire la sicurezza degli abitanti in questa fase di pandemia ancora attiva». In pratica, nessuno dei residenti contesta «il diritto dell’utenza ad essere assistiti nel Sert- spiegano i condomini- ma ogni mattina, prima dell’apertura del centro, si creano affollamenti di persone, la maggior parte senza mascherine, che non rispettano le regole del distanziamento sociale e sostano per molto tempo fuori e dentro il palazzo».. In realtà, il problema è stato solo “amplificato” dal Coronavirus. «I condomini si sono sempre e giustamente lamentati riguardo la necessità di disciplinare l’affluenza delle persone che attendevano di entrare al Sert» spiega, l’amministratore del condominio che già due anni fa aveva presentato un esposto alle forze dell’ordine per chiedere «provvedimenti urgenti per la tutela della pubblica e privata incolumità». Nel documento venivano descritti i disagi all’ingresso del condominio perché gli utenti «si aggregano in maniera del tutto inaccettabile dal punto di vista della sicurezza e insultano provocano e minacciano passanti e residenti». L’amministratore aveva anche evidenziato il problema «del decoro e dell’igiene perché espletano i bisogni in strada in attesa dell’apertura del distretto»., hanno allarmato maggiormente i condomini diventando una questione di «salute pubblica». I cittadini vorrebbero avere «rassicurazione sull’effettuazione delle sanificazioni all’interno degli ambienti Asl - spiegadel Comitato “Lenzuola Bianche” di cui fanno parte molti condomini - è necessario disciplinare l’afflusso dell’utenza anche al di fuori del Sert e sarebbe opportuno che qualcuno si occupasse di fargli rispettare le distanze e l’uso di mascherine, bisogna considerare anche che in zona è ripreso lo spaccio e alcune aree vengono usate per drogarsi proprio a pochi passi dal condominio, perciò chiediamo maggiori controlli anche da parte delle forze dell’ordine».