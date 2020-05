LEGGI ANCHE

Pomeriggio ad alta tensione a Fuorigrotta quando, poco dopo le 19,. Gli autisti e il personale dell'azienda hanno faticato a lungo - e invano - per impedire l'invasione che in pochi istanti ha completamente saturato ogni spazio, in barba ai regolamenti che impongono il distanziamento sociale a bordo dei mezzi pubblici. Solo dopo molti minuti e vibranti proteste da parte degli extracomunitari costretti a scendere l'autobus ha potuto cominciare il suo viaggio verso il litorale domizio.. Stamani, però, gli stranieri avevano dato l'assalto al bus nel capolinea di Mondragone. Anche in quella occasione il personale di bordo ha dovuto "convincere" con modi decisamente energici molti passeggeri a scendere.La linea M1 è una delle poche linee su gomma che collegano Napoli con l'area domizia. Ogni giorno la tratta, specie negli orari mattutini e tardo pomeridiani, è percorsa da centinaia di stranieri che risiedono nella zona di Mondragone e di Castel Volturno.Solo circa venti giorni fa la Ctp ha denunciato il lancio di bottiglie in direzione del mezzo che viaggiava in direzione Mondragone ad opera di alcuni extracomunitari inferociti dalla decisone dell'autista di non effettuare la fermata a causa delle troppe persone a bordo. Le scene di oggi sono la quotidianità per gli ormai disperati autisti della Ctp che hanno denunciato più volte le violenze che si commettono a bordo dei bus blu che fanno la spola tra Napoli e il casertano.