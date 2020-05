Fase 2 a Napoli: costosi e introvabili, speculazione sui guanti protettivi

«Guarda, mi hanno fregato ‘sti disgraziati», il ristoratore amico mostra lo schermo del computer; c’è una mail di una importante farmacia di Caserta: siamo spiacenti ma non possiamo provvedere al suo ordine perché la merce è andata esaurita. La “merce” erano quattro preziosissimi pacchi da cento guanti di lattice, 30 euro ciascuno, ordinati esattamente 16 giorni fa e pagati in anticipo. Almeno il denaro è stato restituito.

Ma il ristoratore è preoccupatissimo. I guanti sono fondamentali per tenere aperta l’attività, le norme sono severissime in merito, e se non riuscirà a trovarne in tempi stretti sarà costretto a chiudere. Ovviamente sarebbe pronto a pagarli qualsiasi cifra, se solo riuscisse a trovarli.

Per comprendere cosa sta accadendo nell’oscuro mondo dei guanti in lattice e quanto sono esplosi i prezzi, bisogna fare un balzo indietro nel tempo: un anno esatto, servirà a comprendere il valore dell’oggetto.

Abbiamo trovato un documento d’acquisto della Soresa, la struttura che, per conto della Regione, si occupa dell’approvvigionamento delle strutture ospedaliere. L’anno passato, di questi tempi, cento guanti sterili venivano pagati 4,88 euro dalla Regione Campania. Partendo da quel punto di riferimento, ufficiale, abbiamo cercato guanti della stessa marca e modello sul mercato attuale, li abbiamo trovati sul sito di una nota farmacia che, con un eccezionale sconto del 10% ce li avrebbe venduti a 26,73 euro con una crescita di prezzo pari al 447%.

Comprenderete che un aumento del quattrocentoquarantasette per cento rispetto al valore originario di vendita rappresenta un gustosissimo affare per tutti. Il problema, però, è che fino alla fine di febbraio, in Italia nessuno era interessato all’argomento.

Ecco perché quando, con l’inizio della pandemia, i guanti hanno iniziato a trovare un mercato più “vivace”, le scorte sono andate quasi immediatamente esaurite. E siccome la maggior parte di questi prodotti viene dalla Cina, l’approvvigionamento è diventato subito estremamente difficile.

Tutto questo accadeva prima della “fase 2”, quando la necessità di dispositivi di protezione era riservata quasi esclusivamente a chi temeva il contagio. Poi, con la riapertura di ristoranti e negozi, è esplosa la bolla della speculazione.



Quando è stato deciso che potevano riaprire negozi e ristoranti, con norme severe sull’utilizzo di mascherine e guanti, il mondo del commercio s’è reso conto che questi dispositivi erano determinanti.

Nel frattempo qualche carico di guanti era arrivato, ma era stato tenuto “in caldo” in attesa dei clienti disperati. Che si sono presentati prima con vesti da ristoratori, poi con quelle degli altri negozianti. Il risultato è che, allo stato attuale, un pacco da cento guanti non costa meno di 30 euro e può arrivare fino a 63, e il mercato è quasi esclusivamente concentrato sulle vendite online dove, però, spesso è in agguato l’errore.

Ci sono in vendita confezioni da 50 pezzi vendute allo stesso prezzo di quelle da cento, ci sono guanti in materiale scadente che si rompe al primo utilizzo; c’è l’incognita della spedizione che non garantisce tempi ufficiali di arrivo della merce e che lascia gli acquirenti in grande difficoltà. Ma il vero problema sta nel controllo della misura dei guanti da acquistare: sul mercato ce ne sono ancora tantissimi di taglia “small”, così piccoli che solo un bambino può usarli. Però visti all’improvviso online sembrano una soluzione, non si bada alla misura e se ne comprano tanti. Peccato che risulteranno inutili.

Chiosa finale dedicata ai dispositivi che vengono utilizzati al di sopra delle scarpe e che pure sono obbligatori nella ristorazione. Anche quel materiale, fino a due mesi fa sconosciuto ai più, è diventato un bene di lusso: se ne trovano ancora disponibili ma anche in questo caso i prezzi sono esplosi.



