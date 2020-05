«Apertura delle scuole, in presenza e in continuità, dal prossimo settembre»: è con questa richiesta che, anche a Napoli, come in molte altre città d'Italia, domani, sabato 23 maggio, il Comitato «Priorità alla scuola», scenderà in piazza con insegnanti, studenti, genitori, educatrici. A settembre, come sostiene il Comitato, a sei mesi dalla chiusura, «non si potrà più parlare di emergenza». «La didattica a distanza è didattica dell'emergenza - spiegano gli organizzatori - non è possibile proporla come soluzione per il nuovo anno scolastico 20/21».

L'appuntamento, a Napoli, è alle 15.30 in piazza Dante, la richiesta che attraverserà le piazze di molte città italiane, è «per chiedere al Governo più insegnanti, assunzione precari e precarie, più personale Atas, più scuole, più spazi, più educazione all'aperto, più risorse per la scuola pubblica». «Finora il Comitato non ha ricevuto alcuna risposta alla lettera, sottoscritta da circa 85mila firme che è stata inviata lo scorso 18 aprile al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina - evidenziano - Né negli ultimi decreti del Governo né nelle recenti dichiarazioni rilasciate dalla ministra emergono linee chiare sulle modalità di apertura della scuola a settembre».

Da qui la decisione di organizzare una manifestazione «in forma statica in luoghi simbolici e centrali», rispettando il distanziamento sociale obbligatorio di 2 metri tra le persone e/o nuclei familiari e l'uso obbligatorio della mascherina.

