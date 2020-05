LEGGI ANCHE

Presidio oggi davanti alla sede Inps in via de Gasperi a Napoli organizzata dagli attivisti delle Reti sociali nell'emergenza Covid 19 che contestano i criteri di esclusione dal. «Il reddito è da considerarsi a tutti gli effetti un sussidio una tantum di povertà - hanno spiegato in un volantino gli animatori della contestazione - che nella sua palese inadeguatezza rischia però di non arrivare nemmeno alla metà dei potenziali beneficiari. Infatti l'articolo 82 de DL »Rilancio« prevede la non cumulabilità dei sussidi a prescindere dalla loro entità e quindi l'esclusione di tutti i nuclei famigliari che percepiscono ad esempio un assegno di Reddito di cittadinanza anche di poche decine di euro».«La Campania - hanno precisato - che è la regione col più alto tasso di povertà in Italia, col maggior numero di percettori di Reddito di cittadinanza e con un'estensione endemica di lavoro nero, lavoro informale, povero e non garantito, rischia di essere la più penalizzata da una misura concepita in maniera tanto discriminatoria ». A sostegno della motivazione della protesta le storie di tre precari , raccontate al megafono dagli stessi protagonisti, presenti alla manifestazione ed esclusi dal reddito di emergenza. Il presidio, convocato dalle reti del mutualismo sociale e dai sindacati di base, con una partecipazione di diversi nuclei di famiglie interessate, si è concluso con un incontro con la dirigenza dell'Inps a Napoli al quale è stato chiesto la trasmissione di queste istanze nel dialogo col Governo.