Fase 2, a Napoli tornano attivi i varchi Ztl con controllo telematico

ll Vicesindaco con delega al trasporto Pubblico e Viabilità, Enrico Panini e l’Assessore alla Mobilità Sostenibile, Alessandra Clemente, comunicano che da lunedì 11 maggio, in vista di una ripresa delle attività e di un consequenziale incremento di domanda mobilità, tornano attivi i varchi delle Ztl di Napoli sospese lo scorso 19 marzo. L’atto deliberativo sarà approvato in Giunta comunale nella giornata di domani, venerdì 8 maggio.

Questi gli orari di accesso con controllo telematico:

- Ztl Tarsia, Pignasecca, Dante: dalle 9 alle 18 tutti i giorni

- Ztl Centro Antico:

- via del Sole (dopo l'ingresso dell'Ospedale) attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle ore 22.00 e venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 9.00 alle ore 24.00 e fino alle ore 2.00 del giorno successivo.

- via Miroballo attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

- via Duomo (altezza piazza Museo Filangieri) attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

- via Santa Sofia (altezza via Oronzio Costa) attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

- Ztl Piazza del Gesù: h24 tutti i giorni

- Ztl Belledonne, Martiri, Poerio: dalle 19 alle 07 del giorno successivo



