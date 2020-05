Una delibera «del tutto inaspettata» resa nota con un comunicato «sorretto da un'inspiegabile logica di contrapposizione con la magistratura, non consono al clima collaborativo coltivato da tutti i Capi degli Uffici giudiziari e certamente inidoneo ad affrontare con senso di responsabilità ed efficacia un momento delicato per la giustizia nel distretto connesso alla perdurante critica situazione sanitaria». Così in una nota congiunta il presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuseppe de Carolis di Prossedi, e il procuratore generale di Napoli Luigi Riello rispondono alla decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli di proclamare lo stato di agitazione e di revocare l'adesione ai protocolli sottoscritti il 28 aprile con la Presidenza del Tribunale di Napoli in vista della fase 2. «Fin dall'esplosione dell'emergenza epidemiologica denominata Covid-19 - scrivono de Carolis e Riello - i Capi degli Uffici giudiziari del Distretto di Napoli, giudicanti e requirenti, hanno collaborato attivamente con i. presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, come prescritto dalla legge, al fine di individuare, sentita l'autorità sanitaria, le misure di prevenzione necessarie per ridurre il pericolo di contagio, assicurando le attività indispensabili. In tale ottica sono stati stipulati protocolli di intesa ed emessi decreti organizzativi in ordine alla cosiddetta fase 1, destinata a concludersi il giorno 11 maggio 2020. In occasione di analoga organizzazione per la fase 2, a partire dal 12 maggio, la medesima collaborazione è proseguita, mediante tavoli tecnici di studio composti da avvocati e magistrati, intesi a rinvenire le migliori soluzioni organizzative per la disciplina della fase 2, destinata a concludersi il 31 luglio. Giunge oggi, del tutto inaspettata, delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in cui si critica aspramente la gestione di questa situazione di emergenza da parte dei Capi degli Uffici Giudiziari».

Riguardo il mancato accoglimento della richiesta degli avvocati di trattazione anche dei processi con imputati liberi con la presenza fisica degli stessi, presidente della Corte d'Appello e procuratore generale di Napoli ritengono che «il numero rilevantissimo di processi con imputati detenuti pendenti dinanzi alla Corte di Appello, circa 400 solo nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno, impedisce la trattazione anche dei processi a piede libero con la presenza fisica delle parti, tenuto conto della necessità, emersa da tutte le interlocuzioni con l'autorità sanitaria, di limitare al massimo gli accessi di persone nel Palazzo di Giustizia, costituendo questo il primo presidio per ridurre il pericolo di contagio». De Carolis e Riello si dicono infine «stupiti» dalla «revoca dell'adesione già prestata ai protocolli stipulati con il presidente del Tribunale di Napoli il 28 aprile» e dalla «proclamazione dello stato di agitazione, a dispetto dell'apprezzata e preziosa collaborazione fino ad oggi offerta dall'Avvocatura alla gestione dell'emergenza».

