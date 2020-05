LEGGI ANCHE

È durato circa tre ore il presidio dei disoccupati Bros davanti alla sede della Regione, in via Santa Lucia, a Napoli, per chiedere l' avvio al lavoro dei 400 «idonei con riserva» delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Non c' è stato l'incontro richiesto con il vicepresidente della Giunta regionale. «Abbiamo trovato gli uffici vuoti - afferma un portavoce dei Bros - e nessun interlocutore». Momenti di tensione si sono avuti con le forze dell' ordine sul rispetto della normativa anti-assembramento prevista dalla prevenzione anti-Covid 19. Poco prima delle 14.30 i manifestanti hanno interrotto il presidio. Sono 400 i disoccupati dell'che hanno sostenuto i colloqui di selezione nelle tre province campane, ma non sono stati ancora assunti. A Salerno, gli idonei con riserva hanno già sostenuto le visite mediche.