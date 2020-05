Fase 2 al Tribunale di Napoli solo per i casi con imputati detenuti: scoppia la polemica

A leggere le sei pagine firmate dalla più alta carica del distretto di corte di appello, appaiono chiari due punti: fino al 31 luglio saranno celebrati soprattutto processi con detenuti; mentre il processo da remoto potrà essere celebrato solo se ci sarà l'assenso incondizionato di tutte le parti coinvolte nello stesso procedimento. Sono questi i punti cardine del programma disegnato dal presidente di corte di appello Giuseppe De Carolis di Prossedi, alla vigilia della cosiddette fase due, a partire da martedì 12 maggio, con la riapertura del Palazzo di giustizia di Napoli.

Processi con detenuti, rinvio massiccio di udienze senza detenuti (salvo alcuni casi eccezionali che dovranno essere concordati di volta in volta con il giudice o presidente di sezione); dibattimento salvo dal tentativo di condurre esami di testi o imputati (al netto di una specifica richiesta di tutte le parti). In sei pagine, dunque, il tentativo di ridisegnare la storia giudiziaria prossima ventura, sempre valutando giorno per giorno i numeri del contagio fino allo stop del primo agosto.



Spiega, esponente della giunta Anm: «Auspichiamo che nella fase due venga trattato un numero di procedimenti limitato, in modo da contingentare l'afflusso alle aule di giustizia; auspichiamo al tempo stesso che a fronte del prevedibile incremento dei procedimenti si arrivi a una periodica sanificazione delle aule di udienze, così come auspichiamo che i procedimenti siano trattati in fasce orarie differenti». Pochi giorni fa ha sollevato apprensione il caso di un contagio da corona virus di un gip e di un carabiniere in servizio in Procura, al punto tale da spingere l'Anm a chiedere test sierologici per tutti: «Test per tutti i magistrati del distretto sono una misura indispensabile per riprendere l'attività giudiziaria, che implica una componente di rischio oggettiva per conoscere la reale diffusione del virus e la possibilità di contrastarlo continuando a svolgere un servizio essenziale per la cittadinanza». Questioni di straordinaria attualità, come appare evidente anche dal flash mob tenuto ieri mattina, all'esterno del Palazzo di giustizia, seguito da migliaia di utenti (molti dei quali avvocati penalisti) per dire no alla smaterializzazione del processo. Una toga adagiata sulla bilancia, un documento letto da uno dei decani dei penalisti napoletani, l'avvocato Raffaele Esposito, che ha ricordato l'urgenza di difendere un presidio irrinunciabile in ogni democrazia, come il confronto tra le parti fisicamente presenti dinanzi a un giudice.

Resta però l'incognita del numero di processi destinati a saltare nei prossimi mesi, ad essere rinviati perché con imputati non più ristretti in un regime cautelare. Una preoccupazione segnalata al Mattino dal penalista Roberto Imperatore, che scrive: «La riapertura delle aule giudiziarie, con le necessarie cautele e l'ausilio dei presidi sanitari, è certamente possibile e consentirebbe la celebrazione dei processi, anche quelli con imputati liberi per i quali l'istruttoria dibattimentale è sostanzialmente conclusa, e si deve procedere alla discussione. Rinviare indiscriminatamente tutti i processi con imputati liberi ogni qual volta sarà negato il consenso alla trattazione da remoto, equivarrebbe ad un diniego di giustizia difficilmente giustificabile anche nell'attuale fase pandemica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA