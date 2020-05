Fase 2: la Campania si prepara a riaprire le scuole, incontro con i pediatri sui lielli di sicurezza

In preparazione al prossimo anno scolastico, la Regione Campania ritiene indispensabile, da subito, un confronto con la comunità scientifica e in particolar modo con i medici pediatri. Per metà della prossima settimana è stato fissato un primo incontro per fare il punto sulle problematiche relative alla tutela della sicurezza e all'organizzazione delle classi. È un passaggio di grande valore e importanza per le decisioni che saranno prese a garanzia della salute degli alunni e delle famiglie.





