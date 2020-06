Fase 3 all'Università, Manfredi: «Partenza progressiva per esami in presenza»

LEGGI ANCHE

«Una partenza progressiva» per esami e sedute di laurea in presenza, in vista di settembre. Il ministro dell'Università e Ricerca,, risponde così in merito al percorso per la ripresa dei corsi di laurea, esami e sedute in presenza. «In molte università italiane, come per esempio La Sapienza - dice a margine dell'appuntamento 'Ritorno al Futuro', organizzato dalla Fondazione Banco di Napoli - hanno iniziato con gli esami in presenza. E lo stesso vale per Palermo, dove ci sono state le sedute di laurea, e mi risulta che sia accaduto anche alla Federico II». «Si lascia scegliere agli studenti, ci sono anche dei fuori sede e alcuni sono un po' preoccupati». «Cerchiamo di fare in modo che il percorso della flessibilità - sia la condizione migliore per garantire un avvicinamento progressivo a settembre».