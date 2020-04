Fase due a Napoli, commercianti con il cappio: «Bonus fiscali e fitti light»

«Con questa protesta non stiamo minacciando il suicidio. Lo Stato ha decretato la nostra morte». Fabio Cristiano, titolare dell'Antica Pizzeria da Gennaro a Bagnoli, ci tiene a sottolineare il senso di quell'immagine che da domani campeggerà fuori al suo e ad altri esercizi commerciali e ristorativi di Napoli e provincia. Cento ottanta imprenditori del gruppo Imprese Unite nato per iniziativa di Cristiano su WhatsApp hanno posato fuori ai loro locali con un cappio al collo e un cartello con la scritta Io non posso pagare.



Un'immagine forte che invita a riflettere, come spiega il promotore dell'iniziativa. «Abbiamo scelto questa metafora - dice Cristiano, proprietario dell'Antica Pizzeria Gennaro a Bagnoli e dell'Osteria 80124 - perché anche per un secondo chiunque si fermerà a guardare per capire. Non apriremo i nostri locali perché, come lo Stato all'inizio della pandemia ci ha chiesto un senso di responsabilità obbligandoci alla chiusura, adesso siamo noi a chiederlo. Vogliamo un gesto concreto da parte del Governo, perché quello che ci è stato fatto è un dispetto. Un esempio? Il camice che saremo tenuti a indossare per le restrizioni non è ignifugo e stando vicino al forno potrebbe prendere fuoco». Altro motivo di discordia gli orari: «Se dobbiamo aprire dalle 16 alle 23 non ce la faremo con i tempi per preparazione, consegne e tutto il resto». Ma perché il cappio al collo? «È quello che ci ha messo lo Stato, come a dire: una volta che vi facciamo aprire, siete destinati a morire». Poi il nodo dipendenti: «Se dobbiamo rispettare norme e precauzioni, come faccio a dire di venire a lavorare a un dipendente piuttosto che a un altro? Nei nostri locali abbiamo 18 persone verso le quali abbiamo una responsabilità».Quando è salito su quella sedia per mettersi il cappio al collo ha avuto un malore: «Ho pianto quando ho fatto la foto perché rispecchiava il mio stato d'animo»., titolare della pizzeria Il Figlio del Presidente in via Duomo, è figlio d'arte. Suo padre era Ernesto Cacialli, nel settore per oltre 50 anni, noto per essere stato colui che nel 1994, in occasione del G7, preparò la pizza per il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. «Ho aderito alla protesta - spiega - perché i danni sarebbero ingenti. Ho fatto un calcolo, partendo da una domanda: quante pizze posso fare in queste ore? Premesso che noi lavoriamo con i tavoli e non con l'asporto, se sforniamo per ipotesi 100 pizze a 5 euro, il 30% lo incasserà il corriere per il delivery, i restanti 350 euro dovremo dividerli tra pizzaiolo, fornaio e 2 addetti alla preparazione e allo smistamento, oltre i costi per manodopera e materie prime». Non va meglio per i bar. «Aprire a queste condizioni è un suicidio - dice, del Bahia a Bagnoli - Non posso portare caffè e cornetti a domicilio dalle 7 alle 14. Ho 6 dipendenti, pago un fitto mensile di 3mila euro e altri 2mila per la corrente elettrica. Se riapro non potrò garantire la paga a nessuno». «Facciamo parte di una categoria che fa girare l'economia nazionale dice, della gelateria Al Polo Nord di Forcella - ma queste limitazioni ci renderanno la vita impossibile. Pensiamo solo a copri scarpe, camici, mascherine e occhiali, tutto monouso e con costi giornalieri elevati. Poi gli orari stringenti, in cui fare preparazione, ordinativi e consegne con una media di 3 lavoratori per rispettare le norme». Ad aderire alla protesta anche, titolare del centro estetico Alma di Bagnoli: «Ho scelto di appoggiare tanti colleghi perché a 41 anni, con un bimbo di 4 e un'attività chiusa dal 10 marzo chiedo al Governo di darci un aiuto concreto con agevolazioni su tasse e fitti».