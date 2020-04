Fase due a Napoli, il lungomare invaso da runner veri e finti. E in Tangenziale aumentano le auto

Avvicinarsi al lungomare ieri sera e provare imbarazzo è stato tutt'uno. Sconcio lo spettacolo di una folla di individui in tuta e scarpe da ginnastica che, per la maggior parte, fingeva di volersi dedicare alla corsa e invece aveva solo voglia di fare quattro passi davanti al mare in un momento in cui sarebbe più corretto stare chiusi in casa per evitare la diffusione di un virus per il quale non c'è vaccino e che continua ad essere letale.

E invece Napoli non ha resistito alla voglia di beffarsi delle norme: tutti runner ieri sera, e tutti sul lungomare. Imbarazzante.



Giorno numero uno della rinascita, del percorso verso una vita più normale: riapertura di bar e pizzerie, ma solo per asporto, possibilità di riprendere a fare attività sportiva in strada. Gli orari destinati alla corsa erano divisi in due blocchi, quello del mattino, dalle 6.30 alle 8.30 e quello della sera tra le 19 e le 22.

All'alba in giro per Napoli c'erano molti autentici runner, persone che hanno aspettato quel momento per settimane e che hanno preso al volo l'occasione per riprendere il consueto appuntamento mattutino con la corsa, quello che solo i veri appassionati rispettano e condividono.



​Quando sono scattate le 19, invece, sono entrati in scena sul lungomare gli atleti da divano che si sono mescolati ai pochi veri atleti. Li riconoscevi immediatamente perché, nonostante la tutina attillata, avevano pance flaccide e glutei ballonzolanti, erano individuabili con facilità perché indossavano scarpette troppo nuove e colorate rispetto a quelle dei veri runner (con i quali tentavano di confondersi) che erano molto usate, un po' sporche ma comode per macinare chilometri. I finti atleti erano immediatamente individuabili soprattutto perché non correvano, passeggiavano con lentezza, chiacchierando con il vicino.

Sulla vicenda è stato severissimo il governatore De Luca: «Manca senso di responsabilità, si rischia di prolongare l'emergenza in eterno», ha detto e ha invitato le forze dell'ordine a controlli serrati.



Eppure la giornata era iniziata in maniera diversa, rilassata. La novità d'incontrare finalmente per strada i ragazzi con il vassoio e i caffé è stata emozionante: erano scomparsi con l'avvio della chiusura antivirus, rivederli è stato rasserenante, come se davvero il contagio fosse più lontano. Ne abbiamo incontrati in tante zone della città, pochi al Vomero e nell'area di Posillipo, tanti nei quartieri popolari e periferici. Il nostro primo acchito con una consegna di caffé e cornetto è avvenuto intorno alle 8.30 nella zona di Soccavo: un ragazzo con mascherina, guanti e visiera parafiato attraversava via Epomeo con un vassoio ben protetto colmo di bicchierini di caffè. Al centro della strada è inciampato rischiando di far cadere tutto, s'è fermato e ha imprecato con violenza maledicendo la mascherina che non gli consentiva di guardare la strada. Anche questo episodio, a suo modo, è stato rasserenante: segno che la vita realmente riprende in maniera (quasi) normale.L'aria di rinascita ha, ovviamente, trascinato in strada molte persone. La scusa, sempre quella, della spesa, solo che stavolta i napoletani hanno cercato di fermarsi nei pressi di bar e pasticcerie aperti per scoprire la novità. Impossibile entrare perché era (e sarà) consentita solo la consegna a domicilio, eppure in tanti ci hanno provato: per evitare problemi molti bar hanno piazzato un ostacolo dinanzi alla porta d'ingresso, una sedia, un tavolino. C'è, come sempre, chi ha provato a fare il furbo: a bloccare la porta d'accesso con la vetrina con brioche e cornetti. Così c'è scappata anche qualche vendita diretta, assolutamente proibita.