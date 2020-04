Movida a Napoli, 300 locali chiusi: «Ora i drink d'asporto»

Il mondo della movida partenopea invoca aiuto: sono oltre «300 i locali notturni cittadini secondo i numeri di Fipe Napoli e comprendono circa 1500 lavoratori», escluso l'esercito di barman e camerieri sommersi. Tutti senza più entrate e senza sostegno economico da fine febbraio. Dall'11 maggio entrerà in vigore un provvedimento regionale che prevede l'assimilazione di bar, ristoranti e locali notturni in «esercizi di somministrazione». La movida non riaprirà al pubblico prima del 2 giugno. Sono ore di riunioni intense per i titolari dei baretti. Tecnicamente, spiega Massimo di Porzio di Fipe, «i bar notturni hanno lo stesso codice Ateco dei bar normali, il 56.3. Servirà un adeguamento alla nuova realtà da parte di tutte le categorie della ristorazione. Le istituzioni concedano spazi esterni ai gestori senza tassa occupazione. La strada giusta è l'asporto: la possibilità di assembramenti riprenderà solo col vaccino». «Dal 27 aprile - spiega Aldo Maccaroni, presidente del comitato Chiaia Night e Baretti Falcone - un bar che fa delivery di caffè potrebbe già operare. Ma ad aprire è stato meno del 10% degli esercenti: per lavorare con una app-bar bisognerebbe aumentare il costo del caffè di almeno il 30%». «Esigiamo la dignità di mondo della notte - aggiunge Fabrizio Caliendo dell'Associazione Notti Napoletane - Nel caso anche cambiando codice Ateco rispetto ai bar diurni. Siamo stati i primi a essere chiusi ma le istituzioni non ci hanno citato in un tavolo di lavoro». A ogni codice Ateco, infatti, corrisponde uno specifico trattamento fiscale. «Riaprire in queste condizioni non ci farebbe incassare nulla - dice Guido Guida del locale Opera - significa anzi rischiare di non ricevere la cassa integrazione per i dipendenti, che finora non hanno comunque ricevuto un soldo».



L'altro ieri, dopo un incontro tra i portavoce delle aree della Notte Napoletana, i gestori hanno articolato undiretto a governo, Regione e sindaco: «Il distanziamento sociale nega la possibilità di esercitare si legge nella lettera Ecco le proposte che sottoponiamo alla vostra attenzione: individuazione di un codice Ateco specifico per le attività che esercitano di sera e notte, prolungamento della cassa integrazione dei dipendenti, sostegno nel pagamento degli affitti e spostamento del credito di imposta dagli affittuari ai proprietari immobiliari, riduzione del 40% dell'aliquota per il calcolo dell'Imu per i proprietari e pari riduzione del canone di locazione, soppressione di tutte le tasse comunali a partire da marzo 2020 fino a ripresa della fruizione totale dei locali senza restrizioni negli spazi e senza vincoli per i momenti di aggregazione e sviluppo della categoria della notte»., uno dei più importanti locali della movida napoletana, intanto si organizza: «Abbiamo rialzato la saracinesca in queste ore spiega ma non per il pubblico, ovviamente. Piuttosto, stiamo consegnando dischi a domicilio e pensando a come riorganizzare l'attività. Riapriremo ai clienti non prima del 18, e solo quando ci saranno le garanzie economiche del caso. In compenso ci stiamo inventando cose nuove. Fermo restando che siamo un'azienda pro contatto sociale, stiamo valutando di partire con un servizio di drink delivery da maggio iniziando con i cocktail a domicilio».